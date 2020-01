A&E apuesta fuerte por “Narcos”

04/01/2020 - 21:08 Pura Vida

La última temporada de “Narcos” y la primera de “Narcos. México”, exitosas series originales de Netflix que relatan la historia del tráfico de cocaína y los grandes cárteles de droga latinoamericanos, podrán verse desde mañana, a las 22.50, por A&E.

En “Narcos”, tras la muerte de Pablo Escobar Gaviria y la caída del cártel de Medellín, el oficial Javier Peña (Pedro Pascal) de la DEA debe concentrarse en el nuevo gigante: el cártel de Cali comandado por los hermanos Rodríguez Orejuela.

“Agente Peña, ¿cuánto sabe sobre el cártel de Cali?” Estas palabras pronunciadas al final de la segunda temporada de “Narcos” anuncian el giro de esta tercera entrega. De diez episodios, en esta nueva temporada, la atención se dirige al cártel de Cali que es manejado por cuatro padrinos.

Este cártel opera de manera muy diferente a la de Escobar, y prefiere sobornar a los funcionarios del gobierno y mantener sus acciones violentas fuera de los titulares.

Estos cuatro capos son: Gilberto Rodríguez Orejuela, líder del cártel de Cali, interpretado por Damián Alcázar; Miguel Rodríguez Orejuela (Francisco Denis), el cerebro detrás del ascenso del cártel y hermano de Gilberto; Pacho Herrera (Alberto Ammann), sicario que dirige las conexiones mexicanas y la distribución internacional y Chepe Santacruz Londono, el hombre que dirige las conexiones con Nueva York de la red de drogas colombiana.

Además, mientras Gilberto anuncia su plan para alejarse del negocio, el agente de la DEA, Javier Peña, (Pedro Pascal) pide ayuda a las fuerzas de seguridad estadounidenses y colombianas para terminar con él. Esta vez, todas las reglas han cambiado para los narcos y sus enemigos, algo de lo que muchos no se darán cuenta hasta que sea demasiado tarde.

“Narcos. México”

En tanto, “Narcos. México” traslada la acción a la década del ‘80 y al origen del poder del Miguel Ángel Félix Gallardo, encarnado por el mexicano Diego Luna.

La cuarta temporada de “Narcos”, que se podrá ver a partir del lunes 22 por A&E y que corresponde a la nueva saga de la serie Narcos, esta vez en México, se sitúa a partir de los años ‘80 en el inicio de la guerra del narcotráfico mexicano durante esa década y narra el ascenso del cártel de Guadalajara, cuando comenzaba la guerra de la DEA contra la mafia y sus afiliados.

“Narcos. México”, de los mismos productores de Narcos en Colombia es protagonizada por Michael Peña, como el agente Enrique “Kiki” Camarena; el actor mexicano Diego Luna, en el papel del narcotraficante líder del Cártel de Guadalajara Miguel Ángel Félix Gallardo; Teresa Ruiz, José María Yazpik, Alyssa Díaz, Fernanda Urrejola, Mariana Treviño, entre otros.

5ª temporada

Cabe destacar que A&E también estrenará la quinta temporada de “Narcos” durante el 2020. Esta última temporada cuenta con la incorporación de la actriz mexicana Mayra Hermosillo, quien se pone en la piel de Enedina Arellano Félix, jefa del cártel de Tijuana.

La actriz, en declaraciones a la prensa, contó: “Fue un reto enorme adentrarse en la historia. Se me hacía una serie imposible para mí y cuando me dijeron que quedé, me congelé. Luego venía el dilema de que esto está pasando en nuestro país, yo soy de Torreón (México) y cuando me vine a la ciudad estaba el narco en su esplendor”.

“Muchos amigos de mi edad fallecieron. Para mí esta serie no es una glorificación, sino una realidad de lo que genera el poder y el dinero. Traté de entender desde el lado humano algo que no había vivido”, resaltó la intérprete.