A veces, los asuntos del corazón se convierten en un acertijo que produce dolor a aquellas personas que no entienden por qué su historia sentimental está marcada por experiencias que repiten un esquema similar de amor no correspondido y desilusión. Es en estos casos, en los que la implicación afectiva deriva en la decepción por haber depositado las expectativas en alguien que no corresponde del mismo modo, cuando el protagonista puede reflexionar en torno a si esta circunstancia repetida es fruto del azar, o en alguna medida, influye con su actitud en su propia situación. ¿Por qué me enamoro de quien no me quiere?



Te proteges frente a la decepción de un amor real



Cuando te enamoras de una persona que no te corresponde, esa relación queda en el marco de la idealidad de todo aquello que tú has imaginado, soñado y recreado en tu mente en torno a esta posible relación de futuro. Sin embargo, no has experimentado los obstáculos que surgen en torno a un noviazgo real.



En el plano de tu mente, te sientes seguro porque tú controlas aquello que ocurre, sin embargo, cuando te implicas en un amor real con una persona que te corresponde del mismo modo, asumes la incertidumbre de sentirte vulnerable porque existen aspectos que trascienden a tu propio control.



Por tanto, si de forma recurrente te ilusionas con personas que no te corresponden, es posible que, por alguna razón, te estés protegiendo del miedo a sufrir en una relación.



En este artículo te ayudamos a que puedas olvidar a un amor no correspondido.



Conviertes el amor en un reto constante



También puede ocurrir que te fijes en personas que no te corresponden, depositando en esa relación altas expectativas, porque te posicionas ante esa realidad como un reto personal. Es decir, conviertes este objetivo sentimental en una forma de reafirmar tu propio valor. Algo que está asociado a una autoestima baja o inestable que te condiciona especialmente porque te lleva a sentir que tú eres más o menos especial dependiendo de qué siente esa persona por ti.



Puedes sentir esta experiencia de reto con personas que, por alguna razón, no están emocionalmente disponibles para implicarse en una relación estable. Por ejemplo, alguien que tiene pareja. También existen otro tipo de obstáculos, por ejemplo, implicarte con alguien que te hace saber que en solo unas semanas se muda a vivir a kilómetros de distancia.



Cuando experimentas situaciones repetidas de este tipo, en cierto modo, te comportas como si el amor real solo fuese posible en un contexto en el que es importante salvar grandes obstáculos desde el principio. Y, desde esta perspectiva, cuando conoces a una persona y la historia fluye de modo natural, pierdes el interés por esta ausencia de estímulos.



Tal vez, deseas enamorarte con todas tus fuerzas, sin embargo, también temes vivir esta experiencia en cuanto supone salir fuera de tu zona de confort. Y esta contradicción emocional te lleva a vivir en la encrucijada de buscar historias que están condenadas al fracaso desde el principio.



Racionaliza el amor para evitar la idealización



“¿Por qué me enamoro de quien no me quiere?” Si te haces esta pregunta es muy importante que asumas tu propia capacidad de guiar el sentimiento para evitar implicarte más en una relación en las que las señales de indiferencia son claras.



Es decir, una persona puede haber llamado tu atención en un primer momento y resultarte interesante, sin embargo, si observas algún dato o alguna circunstancia por la que sabes que no te conviene implicarte más en esa relación porque estás a punto de volver a vivir algo por lo que ya has pasado, es recomendable que te distancies y que dejes que se enfríe esa emoción inicial en lugar de alimentar las ilusiones con más sentimientos románticos.



Por tanto, si has pasado por esta situación en más de una ocasión, aprende a ser práctico y no centres tu energía en una historia imposible.

N. de la R. Este artículo es meramente informativo, publicado originalmente en Psicología-Online. Ante situaciones particulares, acudir a un profesional psicólogo.