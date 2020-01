FÚNEBRES | 6 de enero de 2020

05/01/2020 - 22:08 Funebres

ÁBALOS, HÉCTOR OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Cashy Barraza de Uñates, sus hijos Mariela y Daniel Tevez, sus nietos Milagros y Javier Tevez, acompañamos a nuestros sobrinos Juni y Patricia y a sus hijos Claudia y Héctor en este difícil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria. Descansa en paz.

ÁBALOS, HÉCTOR OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/20|. "Escucha, Señor mi oracion, atiende a mi suplica. Por tu fidelidad y tu justicia, respóndeme". Sus consuegros Arnaldo Diaz, su esposa Tomasa Barraza de Diaz, sus hijos Cusi y Marile; Patricia y Juni; Lucrecia; Martín y Carolina; Gabriela y sus nietos, Macarena, Aldana, Lautaro, Candela, Martiniano, Benjamin, Emiliano y Ian, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

BASSETT, CARLOS RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/20|. Su esposa Nora, sus hijos Carlos, Natalia, Verónica, h/pol, Lucho y Abigail, nieto y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán cremados. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

CARRIZO, ROBERTO ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/20|. Sus hijos Roberto, Alejandro, Leandro, Aldo y Florencia y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Org. Amparo S.R.L:- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

QUIRÓS, MARÍA SELVA DE LA CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/20|. Su hermana, sobrina y sobrino político, participan de su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SALVATIERRA, MARGARITA MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/20|. Su esposo Víctor Alberto Ruiz, su hijo Gustavo, su nuera Marcela, sus nietos Gustavo, Santiago, Maximiliano, Guillermina y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 9 hs. EMPRESA SANTIAGO.

SAMBATARO, DOMINGO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 4/1/20|. Su hermano Chirino Romano Sambataro, su esposa Magda Montenegro y sus hijos Graziella, Lucía y José Miguel con sus respectivas familias lamentan participar con honda pena el fallecimiento de su respetado y querido hermano mayor. Rogando al Altísimo lo reciba en la gloria para su eterno descanso y le dé paz y resignación a su familia. Sus restos fueron velados y sepultados en Buenos Aires, donde residía desde hace mucho años.

SIMÓN, LUCÍA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/20|. Su esposo Reyes Ramón, sus hijos Gustavo, Yudith, Nanci, Patricia, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio Los Flores. Cob. Norcen. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. calle La Plata 162. Tel. 4219787.

SIMÓN, LUCÍA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/20|. Carrera de Biología del ISPP Nº1: directora, profesores y bedeles, acompañan a su hija Nancy Reyes en tan irreparable pérdida.

SIMÓN, LUCÍA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/20|. Directora de la Carrera de Biología Prof. Zulma Iñiguez, bedeles Prof. Rita Gómez, Prof. José Galván, Prof. Sialle Cecilia acompañan a su compañera Prof. Nancy Reyes en la pérdida de su señora madre. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, ALDO EPIFANIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Hoy se cumple un año de tu partida, quedan los recuerdos y los hermosos momentos que vivimos, gracias por ser la luz que ilumina nuestras vidas, porque a pesar que no estés con nosotros, sentimos tu presencia cada día más y más . Vives feliz entre los ángeles y estrellas luminosas, mirándonos con amor aun desde el más allá. Es difícil asimilar que no estás a nuestro lado, sin embargo te encuentras en lugar mejor. Dicen que una persona muere cuando ya no es recordada en los corazones de los demás este no es tu caso, jamás morirás. Solamente se fue tu cuerpo, porque tu presencia siempre estará a nuestro lado cuidándonos y protegiéndonos como siempre lo hiciste. Tu recuerdo esta con nosotras, vives en nuestros corazones y asi será eternamente. Gracias por haber sido un gran marido, padre y abuelo. Su esposa Nora, sus hijas Patry y Sara, su nieta Aymara invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica.

ARGAÑARAZ, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/20|. Su esposo José Bragante, sus hijos Ana, Noelia, Roger, hijos pol Armando, Luciano, nietos Aldana, Sofía Bautista y demás fliares. participan el fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia a las 10,30 hs. cas duelo s.v. La Banda. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

OSORIO, ALBA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/20|. Sus hijos Alejandra, Gloria, Cecilia, Mari, Chuco, Sole, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el cementerio La Misericordia. La Banda. Cob. Norcen. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 421-9787.

SUÁREZ, FRANCISCO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/20|. Sus familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Jardín del Sol. NORTE SERVICIOS SOCIALES. Laprida 383.

LOTO, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.)Fallecio el 28/12/19|. "El te librará de la red del cazador de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas bajo sus alas te refugiarás, su brazo es escudo y armadura, ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu ciervo irse en paz". Su hermana Mercedes Loto de Jiménez, sus sobrinos Marisa y flia; Silvia y flia; José y flia; Daniela y flia; Ramón y flia; Rodrigo y flia, María y flia; invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia Santiago Apóstol con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

PÉCORA, FRANCISCO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/19|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón. Su esposa Carmen Gálvez de Pécora, sus hijos María Rosa y Antonio, hijos políticos David y Andrea, nietos David Francisco, Adrian, Luciana, Rocio y Gerónimo, invitan a la misa el día Martes7/1/20 en la parroquia Santiago Apóstol, la Banda 20 hs, al cumplirse un mes de su fallecimiento. La familia agradece las oraciones en su memoria.

MORENO, RAÚL AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/16|. Hoy se cumple un año más de tu partida hacia la casa del Señor. Tu esposa, hijos, nietos y demás fliares. te recordarán con esa hermosa sonrisa. Tenemos conciencia de que un año más estás guiándonos en nuestros caminos, un año de resignación y dolor por tu partida. ¡Te extrañamos mucho!. ¡Que brille para ti la luz que no tiene fin! El martes 7 realizaremos un responso en tu querida memoria, en el cementerio Jardín del Sol a las 9 hs.

CORVALÁN, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/20|. Sus hijos Siklana y Rubén Stiburek, su hijo político Robin Barraza, sus nietos Ococha, Fiorela, Richard y Jesús, participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Atamisqui. Previo oficio religioso en la Capilla de la Villa.

CORVALÁN, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/20|. Sus hermanos Yolanda Nuñez, José Caminos, Susi Nuñez y sus respectivas familias, participan con dolor la partida de Amelia y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Atamisqui.

MAGUNA, ERCILIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/20|. Sus hijos, hijos politicos y nietos participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de La Aurora. Casa de duelo. El Aibe. NORTE SERVICIOS SOCIALES. Laprida 383.

TÉVEZ, WENCESLAO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Al cumplirse 9 días de su partida, se invita a participar del responso a realizarse hoy a las 18.30 hs en el cementerio de Tuama Dpto. Silípica. La familia ruega oraciones en su memoria.