Venta de automóviles usados mejora por la estrepitosa caída de los 0 km

Las operaciones de compraventa de autos usados registraron en 2019 una leve caída de 0,4% respecto del año previo, al marcar un total de 1.717.158 vehículos comercializados, informó la Cámara del Comercio Automotor (CAC).

Este resultado se dio luego de que en diciembre las ventas crecieran 14,33% frente a igual mes de 2018, con 140.468 unidades.

‘Terminó un año 2019 que no pintaba bien en los papeles para el mercado de autos usados, pero finalizó prácticamente con las mismas cifras que en 2018: 1.700.000 vehículos. Si lo comparamos con la caída estrepitosa de la producción y la venta de 0km, los empresarios del sector tendrían que estar por demás satisfechos, si se tiene en cuenta en el contexto económico en que está sumergido el país’, dijo el presidente de la CAC, Alberto Príncipe.

¿Cuánto salen los autos 0 km a partir de este mes?

De acuerdo con la información del mercado y que recolecta la Asociación de Concesionarios de la Argentina (Acara), son doce los vehículos más económicos del mercado, algunos de los cuales cuentan con varias versiones. El más barato sigue siendo el Mobi 1.0 Easy, de Fiat, que figura a un precio de $ 598.000, sin bonificación.

Los valores todavía vigentes son los que regían el mes pasado y trascendió que el incremento promedio oscilaría entre el 3% y el 4%. Las cuatro versiones del Mobi son las más económicas del mercado, de las cuales las primeras dos no tienen bonificación y sin aplicarse los nuevos aumentos, aunque sí los dos versiones más caras: el 1.0 Easy Live On, que por ahora cuesta $ 610.000, y el 1.0 Way, que tiene un precio de lista de $645.300. En ambos casos, el concesionario está autorizado por la terminal para otorgar un descuento, ya incluido en este valor.

El Onix, de Chevrolet, es el segundo modelo más económico que hoy puede conseguirse en cualquier concesionaria. Proveniente de Brasil, cuesta, en sus cuatro versiones, entre $649.900 y $701.900, y en todos los casos la terminal ofrece bonificaciones. Estos valores están actualizados, por lo que se mantendrán durante todo enero, dijeron en el sector. Desde General Motors aseguraron que la suba respecto de diciembre no supera el 2%.

Con un valor de $702.000 sin bonificación, el QQ 1.0 Light Security 5 puertas de Chery figura dentro de los diez modelos más baratos del mercado, así como también el Gol Trend 1.6 Trendline, que cuesta $702.300. La marca china todavía no informó sus precios de enero, pero sí lo hizo Volkswagen, que también dispuso de descuentos para su modelo más económico.

En el caso de Renault, el auto de menor precio es el Kwid. El Iconic cuesta $713.000 con la bonificación incluida, mientras que el 1.0 Zen tiene un valor de $730.200, también con el descuento autorizado por la terminal incluido. En todos los casos donde el valor incluye la bonificación, podría sumarse a lo que, a su vez, pueda otorgarle el concesionario al comprador para tentarlo a concretar la operación, pero ello varía en cada caso.

Los autos más vendidos no logran frenar el quebranto

Por marcas y modelos, los primeros cinco lugares en el podio de las ventas correspondieron a Volkswagen (Gol), Chevrolet (Corsa), Renault (Clio), Toyota (Hilux) y Ford (Fiesta).

Pincipe explicó que ‘en los últimos meses del año una gran cantidad de concesionarias de autos usados cerraron sus puertas. Y esta sí es una muy mala señal’. Advirtió que en el sector ‘desde hace tiempo que se está trabajando con prácticamente nula rentabilidad. Y esto hace que cualquier volumen pase desapercibido en estas instancias. Además, la presión tributaria es acuciante’l

Ningún auto nuevo por menos de $600.000

Ninguno de los vehículos 0 km más vendidos ya se ubica por debajo de los $600.000, que equivalen a USD 9.523.

Como todos los meses, la mayoría de las terminales ya envió a los concesionarios sus nuevas listas de precios, con incrementos que no superan el 4%, de acuerdo con fuentes del mercado.

El dólar oficial no se movió desde los últimos meses del año pasado, por lo que ello contribuyó a que los precios no sigan su disparada.

También influyó la realidad del mercado y el escenario político, con un gobierno que recién arranca.

Principe se mostró satisfecho dentro del cuadro de situación.

Los números informados la semana pasada por la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara), en el que se dio cuenta que el patentamiento de vehículos 0 km durante 2019 finalizó con 459.592 unidades, 42,7% menos que el total alcanzado en 2018, el nivel de ventas más bajo desde 2006.l