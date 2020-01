Increíble avalancha cubre una carretera en Estados Unidos

06/01/2020 - 08:59 Mundo Web

El Departamento de Transporte de Utah (EE.UU.) provocó intencionalmente este jueves, una avalancha en la montaña en Little Cottonwood Canyon, dentro del bosque nacional Wasatch-Cache, con el objetivo de evitar futuros desprendimientos.

En este sentido, el portavoz del departamento, John Gleanson, difundió un video del momento en que toneladas de nieve se deslizan por una ladera llena de árboles y en pocos segundos llegan hasta una carretera cubriéndola con una espesa nube blanca.

Las autoridades suelen realizar este tipo de medidas ocasionalmente, para ayudar a prevenir futuros deslizamientos.

Incredible video showing an avalanche triggered by our UDOT crews this morning in Little Cottonwood Canyon. The control work they do is critical to the safety of everyone traveling in the canyons. A big thank you to our team for making the canyons safe! pic.twitter.com/fZpReJ3tem