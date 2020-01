Shakira sale al ruedo en TV con “El Dorado”

06/01/2020 - 21:02 Pura Vida

Después del exitoso lanzamiento de su álbum “El Dorado”, Shakira regresa con su show más celebrado. “Shakira in concert: El Dorado world tour”.

Este celebrado trabajo de la artista colombiana se estrenará por HBO y HBO GO el próximo viernes 31 y dará a los suscriptores acceso exclusivo a la última gira mundial del artista, anticipando su participación en el mayor evento de fútbol americano en Estados Unidos en febrero.

En “Shakira in concert: El Dorado world tour”, la esposa del futbolista Gerard Piqué interpreta sus éxitos como “Chantaje” y “La Bicicleta”, así como los favoritos de su repertorio de más de 20 años de carrera como “Hips Don’t Lie”, “Waka Waka (This time for Africa)” y “Estoy Aquí”, ante Los Ángeles Forum, completamente lleno de fans.

La película-concierto también contiene segmentos exclusivos que brindan a los espectadores una mirada íntima detrás de los escenarios mostrando la dedicación que tiene en su oficio para brindar a sus fans algo que, más que un concierto, es una experiencia electrizante.

Piqué, su musa

“El Dorado” es el noveno álbum de estudio de Shakira, lanzado internacionalmente el 26 de mayo de 2017 por Sony Music Latin. Cuenta con temas principalmente en español, con tres canciones interpretadas en inglés.

Inspirado por su vida personal y experiencias, “El Dorado” contiene principalmente canciones acerca de la relación de Shakira con su novio, Gerard Piqué. Para elaborar el álbum, Shakira contrató a su habitual colaborador Luis Fernando Ochoa, así como a los nuevos productores Supa Dups, Rude Boyz y The Arcade. Musicalmente, el álbum es una mezcla de pop latino y reguetón, con influencias de bachata, vallenato y pop electrónico. El álbum cuenta con seis colaboraciones musicales: dos con el cantante colombiano Maluma (“Chantaje” y “Trap”), y una con Nicky Jam (“Perro fiel”), Magic! (“What We Said”), Carlos Vives (“La bicicleta”), Prince Royce (“Dejá vù”) y Black M (“Comme moi”), estas últimas tres canciones sencillos originales de los respectivos artistas.

Muy buenas críticas

Los críticos dieron al álbum comentarios favorables, elogiando su coherencia y diversión, aún con naturaleza madura.

El álbum debutó en las primeras diez posiciones en las listas de Argentina, Austria, Francia, España y Suiza. Debutó también como número uno en la lista Top Latin Albums de Estados Unidos, llegando al número uno del top de álbumes en itunes, así como número 15 en Billboard.

“Chantaje” fue el primer sencillo del álbum. Se convirtió en un éxito global, encabezando la lista Hot Latin Songs de Billboard durante once semanas, siendo certificado dieciséis veces platino por la Recording Industry Association of America. El segundo y el tercer sencillo, “Me enamoré” y “Perro fiel”, lograron también éxito comercial.

“Trap” fue lanzada como cuarto sencillo del álbum. Mientras que el álbum fue acompañado de una mínima promoción, El Dorado World Tour como gira oficial del álbum se realizó a inicios de junio de 2018 y finalizó a comienzos de noviembre del mismo año, siendo ésta elogiada por los críticos por la versatilidad de Shakira en el escenario.

En 2018, el álbum ganó el Premio Grammy al mejor álbum de pop latino, convirtiéndose en el tercer Premio Grammy ganado por Shakira.

Vendió mas de 80 millones de álbumes

Shakira es la artista colombiana de mayor venta de todos los tiempos, con más de 80 millones de álbumes vendidos en todo el mundo. Sus premios incluyen un Grammy al Mejor Álbum de Pop Latino y un Grammy Latino al Mejor Álbum de Pop por El Dorado. Shakira ha colaborado con algunos de los mejores y más grandes personajes del mundo de la música, como Beyoncé, Rihanna, Alejandro Sanz, Calle 13, Pitbull, Kid Cudi, Nicky Jam, Maluma, Dizzee Rascal y Carlos Vives, y se ha presentado en tres Copas Mundiales de la Fifa. Además de la música, Shakira ha participado como coach en el programa de competencia de canto de NBC, The Voice y protagonizó a Gazelle en la película de Disney de 2016 Zootopia. Formó parte de la Comisión de Asesoría del Presidente Obama para la Excelencia Educativa para Hispanos y es fundadora de la Fundación Pies Descalzos, que brinda educación y nutrición a niños de bajos recursos en Colombia.