CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de enero de 2020

06/01/2020 - 21:22 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 NICK JR.

09.30 CASADOS CON HIJOS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LAZOS DE SANGRE

17.45 CESÜR

18.15 HUÉRFANAS

19.15 ELIF

20.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 HUÉRFANAS

22.30 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

23.30 ACOSO

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





CANAL 14

13.30 TICKET AL SHOW

14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.30 EN ARMONÍA

16.00 FANÁTICAS

17.00 MORENA TV

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD vs. BELGRANO

20.00 VHS

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 PODIO

22.00 PASIÓN POR EL TURF

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)





PELÍCULAS

CINEMAX

05.26 NÚMERO 9

06.49 JONAS BROTHERS. EN CONCIERTO

08.21 SCOOBY DOO 2. MONSTRUOS SUELTOS

10.07 LA GUERRA DE LAS BODAS

11.51 EL PRINCIPIO DE UN NUEVO AMOR

13.45 LA MOMIA

16.08 ACADEMIA DE VAMPIROS

18.02 EL PRINCIPIO DE UN NUEVO AMOR

19.56 EL INFILTRADO

22.00 LA MOMIA

TNT

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.52 CORAJE

08.51 DUELO DE TITANES

10.53 UN PASO ADELANTE 3D

12.48 LO MEJOR DE GOLDEN GLOBES

12.51 TOMORROWLAND. EL MUNDO DEL MAÑANA

15.02 LO MEJOR DE GOLDEN GLOBES

15.05 SULLY, HAZAÑA EN EL HUDSON

16.50 LO MEJOR DE GOLDEN GLOBES

16.53 EL BUEN AMIGO GIGANTE

18.59 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE

22.00 BELLEZA INESPERADA

23.46 DALE DURO

01.32 NO RESPIRES

03.00 DÍA DE ENTRENAMIENTO

05.02 HOLLYWOOD ONE ON ONE

TCM

06.00 MAD ABOUT YOU

06.33 MAD ABOUT YOU

06.59 MAD ABOUT YOU

07.25 MAD ABOUT YOU

07.51 MAD ABOUT YOU

08.17 MAD ABOUT YOU

08.42 MAD ABOUT YOU

09.07 MAD ABOUT YOU

09.33 MAD ABOUT YOU

09.59 STUART LITTLE 2

11.20 EL REGRESO DEL CAPITÁN GARFIO

13.46 BEETLEJUICE

15.22 MUJERCITAS

17.26 EL GRAN PEZ

19.50 ENEMIGO ÍNTIMO

22.00 MOMENTO CRÍTICO

00.34 INFRAMUNDO

02.50 LA ASESINA

04.40 HOLLYWOOD ONE ON ONE

SPACE

06.00 LA MALDICIÓN DE LAS HORMIGAS GIGANTES

07.32 ANALÍZAME

09.15 AL CAER LA NOCHE

10.56 SOY EL NÚMERO CUATRO

12.42 HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FÉNIX

14.54 SOY ESPÍA

16.33 UN NOVATO EN APUROS 2

18.23 DE LADRÓN A POLICÍA

20.04 LA LEYENDA DE TARZÁN

22.00 IP MAN 3





A DÓNDE IR

NUEVO CINE RENZI

(Besares 151-La Banda)

FROZEN 2

TODOS LOS DÍAS

11.30 - 20.00 - 22.00

FROZEN 2

TODOS LOS DÍAS

MATINÉ 14.30 - 18.00

TE PIDO UN TAXI

TODOS LOS DÍAS

16.25

LA SABIDURÍA

TODOS LOS DÍAS

TRASNOCHE. 00.00





CINES

SUNSTAR

STAR WARS: EL ASCENSO DE SKYWALKER (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

06 AL 08 - 17:30 (Cast)

STAR WARS: EL ASCENSO DE SKYWALKER (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

06 AL 08/01 - 21:00 (subt)

FROZEN 2 (3D)

ANIMADA (ATP)

06 AL 08/01 - 17:00 (cast) 19:30 (cast) 22:00 (cast)

EL CASO DE RICHARD JEWELL (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

06 AL 08/01 - 16:40 (subt) 19:20 (subt)

EL ARO (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

06 AL 08/01- 22:10 (subt)

FROZEN 2 (2D)

ANIMADA (ATP)

06 AL 08/01 - 16:10 (cast) 17:30 (cast) 18:20 (cast) 20:00 (cast) 20:30 (cast) 22:15 (cast)

NUEVA YORK SIN SALIDA (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

06 AL 08/01 - 22:40 (subt)





HÍPER LIBERTAD

STAR WARS: EL ASCENSO DE SKYWALKER PARA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 16:50 - 22:30

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 20:00

FROZEN 2 ATP C/R

CASTELLANO 2D 17:20 - 18:00 - 19:40 - 22:00 - 22:40

CASTELLANO 3D 15:40 - 20:20

VENTA ANTICIPADA

JUMANJI: EL SIGUIENTE NIVEL APTO 13 AÑOS (CON DNI) CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40