Familias santiagueñas sufrieron estafas con alquileres de casas “inexistentes” en la Costa

07/01/2020 - 00:22 Santiago

La Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Santiago del Estero (AAVyT) advierte a los santiagueños sobre la importancia de contratar paquetes turísticos y realizar el alquiler de casas o departamentos en la Costa, mediante agentes oficiales de venta, debido a que en los últimos días, al menos tres familias de Santiago del Estero denunciaron estafas tras haber cerrado contratos telefónicos con inescrupulosos que se dedican a engañar a los veraneantes.

De acuerdo con lo manifestado por las víctimas, ellos habían contratado alquileres vía telefónica, realizaron el depósito bancario con la “seña” solicitada, y al momento de ultimar detalles para el ingreso al inmueble habían sido bloqueados por los falsos locadores.

Así lo indicó Daniel Luna, integrante de la Asociación de Agencia de Viajes y Turismo de Santiago del Estero, en diálogo con EL LIBERAL .

“Estamos al tanto de las estafas que están ocurriendo y las ventas ilegales de paquetes turísticos. Hay que aclarar que la actividad de turismo se rige a través de la ley nacional 18.829, la cual es regulada por la Secretaría de Turismo de la Nación, que depende directamente de la Presidencia de la Nación. Desde allí se regula y son quienes habilitan a las agencias para la venta de paquetes, por tanto, no cualquiera puede venderlos. Sin embargo, lo que vemos es que a diario están ofreciéndose paquetes a través de las redes sociales, sin el respaldo de ninguna agencia. O sea, son particulares que contratan un colectivo y un hotel, pero no tienen seguro, responsabilidad, domicilio fijo, ni nadie que los respalde. Esto genera una incertidumbre al pasajero, que quizá no saben todo lo que necesitan para ser autorizados”, explicó Luna.

Casos

En ese contexto contó que en los últimos días “hemos visto que hubo gente, que vino ahora a contratar nuestros servicios, porque habían sido estafados con vendedores que les ofrecieron alojamiento en Mar del Plata. Son tres casos específicos que fueron estafados al dejar una seña a través de contrataciones vía telefónica. Ellos habían hecho un depósito de garantía que les habían solicitado por el alquiler de un departamento contratado a un particular, y después los bloquearon de todos los contactos. Otros que llegaron a destino y el departamento no existía. Fueron estafados con $5.000 y hasta $15.000”.

“Además hay gente que vende paquetes turísticos, a través de las redes sociales, sin tener agencia habilitante”, sostuvo.

Qué hacer

Daniel Luna indicó además sobre la forma de accionar ante estos casos.

“Nosotros denunciamos esos casos a través de la Subsecretaría de Turismo local, pero es difícil detectarlos porque publican nada más que un teléfono celular, por lo que rastrearlo se hace casi imposible”, expresó.

Cómo evitar engaños con las contrataciones

Ante casos de estafas de esta índole, desde la Asociación de Agencia de Viajes y Turismo de Santiago del Estero recomiendan que “las contrataciones turísticas se hagan, en caso de departamentos, a través de una inmobiliaria, que es la que puede garantizar el servicio porque trabaja exclusivamente con eso; y en caso de paquetes turísticos, con transporte incluido, corresponde hacerlo a través de una agencia de viajes legalmente autorizada. En Santiago hay aproximadamente 30 agencias autorizadas, las cuales pueden ser corroboradas a través de un llamado a la Secretaría de Turismo de la Provincia”.

“Además advertimos que hay mucha gente que está ofreciendo viajes para Tilcara, para la época de carnaval. Es gente que contratará una combi o un minibús, pero hace el turismo de forma particular, ilegal. Por tanto no hay ninguna garantía”, sentenció.