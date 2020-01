Miguel Ángel Russo: “La Copa es esa novia que hay que volver a conquistar”

07/01/2020 - 00:57 Mundo Boca

Miguel Ángel Russo se muestra feliz por regresar al club de la Ribera. Cada vez que puede, en diferentes entrevistas, lo repite y le agradece a los hinchas por el cariño que le brindan en el día a día desde la Copa Libertadores conseguida en 2007.

El entrenador es consciente de la obsesión que tienen los fanáticos del Xeneize. Por eso, mientras dirige la pretemporada en Ezeiza, se prepara para las distintas competencias y, especialmente, de cara al torneo más importante de América.

En una entrevista con Olé, el flamante DT se refirió al tema y analizó a la institución de la Ribera:

“Acá no salís campeón y parece que está todo mal. No está todo mal, trataremos de mejorar y encontrar las respuestas que se necesitan. En Boca existen necesidades, si no no sería Boca. Está en nuestra capacidad de saber aislarnos, encontrar respuestas futbolísticas y no olvidarnos de que esto es futbolístico. En cuanto nos apartemos de lo futbolístico, entraremos en un bache sin retorno. Es saber la exigencia, la forma de Boca. Ganar tenés que ganar de local y de visitante, el que juega contra vos va a tener otro tipo de respuesta y lo va a tomar de otra manera. Tenés que saber tu necesidad y la del otro”, aseguró Russo.

“Nací en un club con historia de la Libertadores. Es el legado de Estudiantes al que siempre estoy agradecido. Me tuteé de chiquito con la copa de todas las formas y maneras. Es como la novia que vos querés conquistar, vos creés que la tenés y se te escapa, siempre la querés seguir conquistando, y si la conquistás, la conquistás por un ratito. Después la tenés que volver a conquistar otra vez, no es que te la quedás para vos. Esa es la Libertadores”, opinó el DT.