Una azafata sufrió fracturas en 7 partes de la pierna, tras fuerte turbulencia

07/01/2020 - 09:51 Mundo Web

Un terrible episodio vivieron los pasajeros de un avión, luego de una fuerte turbulencia sacudiera la aeronave que se dirigía de Cuba a Inglaterra. Allí, una azafata se rompió la pierna, lesionándose en 7 partes distintas, en pleno vuelo sobre el Atlántico.

La asistente identificada como Eden Garrity, se encontraba ofreciendo el servicio de comida a los pasajeros en el vuelo de la compañía Thomas Cook cuando la aeronave cayó repentinamente en picada 150 metros. La fuerza G la arrojó contra el suelo fracturándose el peroné en cinco lugares, además de la tibia y el tobillo.

Tras el incidente, la mujer tuvo que resistir siete horas de dolor con una férula en la pierna hasta que el avión aterrizó en Manchester.

"No me di cuenta de lo que había sucedido hasta que intenté dar un paso y colapsé. Mi tobillo estaba en ángulo recto y comencé a gritar", contó Garrity.

La mujer, trabajaba en la compañía desde abril del 2017, y tuvo que pasar por varias cirugías, y actualmente sigue en recuperación. Luego del incidente, la compañía entro en quiebra.

