Una mujer ofreció “nudes” a cambio de dinero para donar a Australia

07/01/2020

Una joven modelo de Instagram con la intención de ayudar a combatir los incendios forestales que están arrasando Australia, tomó la decisión de vender sus desnudos por $10 dólares cada uno.

La influyente estadounidense llamada Kaylen Ward ya ha recaudado más de $100,000 dólares para la causa, luego de ofrecer enviar una foto desnuda de sí misma a cualquier persona que done al menos $10 dólares a cualquier organización que ayude a combatir los devastadores incendios.

La modelo, que ya vendió fotos por dinero en el pasado, afirmó que esperaba que sus clientes habituales ayudaran a la hora de recaudar efectivo por una causa tan importante.

Minutos después de haber lanzado esta iniciativa, Kaylen recibió toneladas de mensajes privados de cientos de personas que querían donar.

La modelo, contó que recibió más de 20,000 mensajes y se tomó el tiempo para responder y enviar sus fotos desnudas individualizadas a cada uno de ellos.

La influencer pidió a sus seguidores que donaran a una de las pocas organizaciones benéficas diferentes, incluido el Servicio de Bomberos Rurales de NSW, el Servicio de Bomberos de Victoria, la Cruz Roja y ciertos hospitales de koalas en todo el país.

Además, comentó que en un principio solo esperaba “unos pocos miles de dólares”, y que jamás pensó en recaudar $ 100,000 dólares australianos. Y todavía tiene miles de mensajes más de gente que quiere donar.

Hasta ahora, los incendios forestales han matado a 24 personas, devastado más de 1,500 casas y destruido más de 3.6 millones de hectáreas de tierra, matando a casi medio billón de animales en el proceso.

Esperemos que el dinero recaudado por Kaylen sirva para seguir luchando contra el fuego.

