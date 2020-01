VIDEO | Cinthia Fernández recuperó su billetera con sus ahorros en dólares

07/01/2020 - 10:52 Pura Vida

Por fin, una buena noticia para Cinthia Fernández: le devolvieron la billetera con sus ahorros en dólares, que había perdido en un supermercado cercano a su casa.

A través de un video subido en su cuenta de Instagram, la vedette dijo que una familia que vive en la zona se acercó a su casa para entregarle su dinero y los documentos suyos y de sus hijas.

"Estoy muy feliz gracias a una familia hermosa. Ellos viven cerca, pero hubo una tormenta, no había luz en la zona, y no podían cruzar desde su casa. No sabían nada porque no tienen redes sociales. Se fijaron los documentos y me los vinieron a traer. Así que Ingrid, ¡muchas gracias! Estoy muy contenta. Gracias a toda la gente que se preocupó. Después voy a subir una foto con la mujer que me ayudó. Hay gente buena", expresó la bailarina que en medio de la angustia había decidido renunciar a Los Ángeles de la Mañana.

El domingo, Cinthia había pedido encarecidamente que le entreguen su billetera, ya que, en ella tenía sus ahorros en dólares que había llevado para cambiar en pesos. "Por favor, necesito que la persona que ayer se llevó mi billetera en el Jumbo de Escobar… Yo subí las bolsas al auto y me dejé la cartera en el carro, y necesito que por favor me la devuelva".

La ex de Martín Baclini ya había pasado un triste momento ante las cámaras, cuando le mostraron imágenes del empresario compartiendo sus vacaciones con otra mujer.