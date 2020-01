Cómo afecta el impuesto del 30% a la hora de comprar pasajes y reservas de hotel

07/01/2020 - 19:08 Economía

Desde la AFIP se estableció la reglamentación del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), en el cual se determina que la compra de divisas para ahorro y los gastos con tarjeta en el exterior tendrán un gravamen del 30%.

Una de las novedades más importantes es que esta medida afectará a la compra de pasajes al exterior, incluidos los que venda Aerolíneas Argentinas, que en un primer momento parecían quedar afuera de la normativa.





En el mismo sentido, la Resolución General 4659/20 estipula que los turistas a quienes no se les haya cobrado el impuesto desde la entrada en vigencia de la ley, deberán pagarlo ahora. Para esto, habrá dos caminos:

- Por un lado es más probable que las tarjetas de crédito o débito hagan de agente de retención y el recargo del 30% aparezca en el próximo resumen.

- Por otro lado, si no hubo alguna tarjeta de crédito o entidad bancaria involucrada, el consumidor deberá pagar el impuesto directamente en la AFIP.

La ley entró en vigencia el pasado 23 de diciembre, pero algunas agencias de viaje o aerolíneas no lo habían cobrado debido a que la reglamentación no había sido establecida. Es importante remarcar que el impuesto aplica si se paga en pesos, pero no si se abona en dólares. Lo mismo sucederá con los que hagan sus reservas vía Airbnb.

Los que utilicen servicios online como Despegar o Almundo deberán tener en cuenta que los precios de pasajes, paquetes y hotelería “podrían no detallar la existencia del impuesto en los precios que exhiben”, pero “aún así las operaciones serán alcanzadas por el impuesto”.

La reglamentación del impuesto determina que no se verán afectados los pagos a “los servicios de transporte terrestre de pasajeros a países limítrofes”.