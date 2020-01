Irán bombardeó bases iraquíes que albergan a tropas estadounidenses

07/01/2020 - 21:33 Mundo

En las últimas horas, bases militares de Ain al-Assad, en la ciudad de Erbil, al norte de Irak, recibió al menos doce impactos de artillería. Así lo informó la emisora árabe Al Arabiya, y de inmediato, la noticia recorrió las redes sociales.

De acuerdo con lo que informó la agencia de noticias Fars, se trataron de misiles balísticos aéreos y fueron lanzados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Cabe destacar que la base de la Fuerza Aérea Ain al-Assad tiene una pista de aterrizaje de asfalto y, si bien se encuentra en Irak, es propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Es la de mayor tamaño en el territorio iraquí.

Según lo informado por Ali Arouzi, corresponsal para NBC News en Teherán, capital de Irán, se confirmó que se lanzaron doce misiles tierra-a-tierra como represalia por la muerte del general Qasem Soleimani.

Iran says it has launched "tens" of surface-to-surface missiles at Iraq's Ain Assad air base housing U.S. troops over the killing of Soleimani. #iran #Soleimani #war

De acuerdo con lo informado por la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, el presidente norteamericano, Donald Trump, ya ha sido notificado de lo sucedido y está monitoreando la situación.

We are aware of the reports of attacks on US facilities in Iraq. The President has been briefed and is monitoring the situation closely and consulting with his national security team.