El comunicado del Pentágono: “Trabajamos en la evaluación de los daños”

07/01/2020 - 21:27 Mundo

A través de un comunicado, el Pentágono informó a la opinión pública que la base militar Ain al-Assad recibió un ataque por parte del gobierno de Irán de “más de una docena de misiles balísticos”.

“Es claro que estos misiles fueron lanzados desde Irán y tenían como objetivo al menos dos bases militares iraquíes que alojan a tropas de los Estados Unidos”, se puede leer en el comunicado publicado por el citado organismo.

BREAKING: Pentagon confirms "Iran launched more than a dozen ballistic missiles against U.S. military and coalition forces in Iraq." https://t.co/ssO1XsXVas pic.twitter.com/tpm3EmEnFc