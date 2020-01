En la UPA Nº14 dictaron taller sobre prevención del golpe de calor

07/01/2020 - 23:17 Santiago

En la sala de espera de la UPA Nº14 Almirante Brown se dictó un taller sobre prevención de golpe de calor, destinado a todos los pacientes y comunidad en general. Durante el encuentro se dio a conocer sobre los síntomas y signos a tener en cuenta. También se informó sobre las medidas de prevención del golpe de calor.

El taller fue dictado por la educadora sanitaria Cecilia Azar, y desde la organización destacaron la participación activa de todos los presentes.

Señales y prevención

Azar destacó que las principales señales a tener en cuenta son la temperatura del cuerpo, piel roja caliente y seca (se agota la transpiración), respiración y frecuencia cardiaca acelerada, dolor palpitante de cabeza, alteración del estado mental y del comportamiento como vértigos, mareos, desorientación, delirios, confusión o pérdida de conocimiento y convulsiones.

En tanto que, indicó que para prevenir los casos, es importante cuidar la hidratación y la alimentación; dar el pecho a los lactantes más frecuente, ofrecer a los niños abundante agua segura y jugos naturales durante todo el día; no ofrecer bebidas con cafeína o con azúcar en exceso; no ofrecer bebidas muy frías o calientes; no ofrecer comidas pesadas, reducir la actividad física en los horarios de mayor calor, permanecer en lugares ventilados y frescos; vestirlos con ropa holgada, liviana, de algodón y colores claros o mejor desvestirlos; bañarlos y mojarles el cuerpo con frecuencia; proponer juegos tranquilos; no exponer al sol entre las 10 y 16; mantenerlos en lugares bien ventilados, usar ventiladores o acondicionadores de aire (ya sea en casa o lugares públicos) cuando la temperatura ambiente es muy elevada; nunca permanezca con ellos dentro de un vehículo estacionado y cerrados.

Vale recordar que un golpe de calor o shock térmico es uno de los casos más graves de hipertermia. Es el sobrecalentamiento que sufre el cuerpo debido a las altas temperaturas, un exceso de trabajo o ejercicio físico.l