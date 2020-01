Arsenal Fútbol Club celebrará su aniversario con un interprovincial

08/01/2020 - 00:38 Interior

VILLA LA PUNTA, Choya (por corresponsalía Choya) Con la participación de treinta equipos de la zona y de provincias vecinas se realizará un campeonato de fútbol para festejar un nuevo aniversario del Arsenal FC, una de las instituciones más destacadas que tiene el interior del departamento Choya.

Esta competencia se desarrollará el domingo 12 y dará inicio a las 11.

De acuerdo con lo informado por los organizadores, el programa será el siguiente: River de Guampacha vs. Sol de Mayo; Los Lobos vs. Santa Rita; Las Chacras vs. MT; San José vs. Club Villa La Punta; Arsenal “B” vs. Los Primos; El Rodeo vs. Leñatero.

Continuará con Club Laprida vs. El Santo; El Cruce vs. Las Juntas; Ibáñez vs. Yuma; El Norte vs. Juventud; Islas Malvinas vs. La Juventud; San Martín vs. Cebollas; Casa Blanca vs. Juveniles de Paraná; San Antonio vs. Los Pumas; Arsenal vs. La Viuda.l