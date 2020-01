Familia del joven que apareció herido en gimnasio comunal cree que lo agredieron travestis

08/01/2020 - 01:47 Policiales

Mientras Gustavo Bordón se debate entre la vida y la muerte, su familia pide que el caso sea investigado como una agresión. El joven fue hallado gravemente herido en el piletón del Gimnasio Municipal de La Banda y sospechan que fue agredido por travestis.

El hallazgo ocurrió el pasado 2 de enero cerca de las 7.15, cuando la encargada del lugar se presentó a trabajar y encontró al joven en el suelo con una gravísima lesión en la cabeza.

De inmediato la víctima fue trasladada al Centro de Salud Banda y desde allí derivada al Hospital Regional. Según sus familiares se encuentra con muerte cerebral.

Carolina Bordón, prima de la víctima, contó que la última vez que vieron a Gustavo fue el 1 de enero, a la madrugada. “Él llegó al domicilio de mi mamá cerca de la 1.30 y me contó que tenía que ir a la casa de su novia, una travesti de nombre Alejandra después de las 5”, indicó la joven.

Más tarde continuó diciendo: “A las 5.30 se fue, pero no sabemos si estuvo con ella en su casa -en el barrio Los Lagos- o se fueron juntos hasta la esquina de Alem y San Martín, donde suelen reunirse”.

La joven manifestó que ellos, tras enterarse de lo sucedido comenzaron a hacer averiguaciones. “Hablamos con el director del Gimnasio Municipal y nos dijo que mi primo había subido por una escalera que ya no está. Además justo al frente hay cámaras de seguridad, que debían haber grabado todo lo sucedido”, expresó.

“También nos entrevistamos con un sereno que trabaja en inmediaciones de Alem y San Martín. Él lo conocía a mi primo y nos contó que lo vio con los travestis pasar. Pero después, cerca de las 7.30 ellos regresaron solos, Gustavo ya no los acompañaba”, indicó.

Según contó Carolina, Gustavo fue víctima de robo en dos oportunidades. “Su hermana nos contó que en dos ocasiones llegó golpeado porque las travestis que trabajan en la zona del centro le habían robado las zapatillas”, indicó.

“No queremos acusar a nadie, pero es muy extraño todo lo que pasó. Mi primo no vivía en la calle, no era un indigente, no tenía antecedentes penales. Queremos que la policía busque en las imágenes de las cámaras de seguridad para ver qué fue lo que realmente sucedió”, pidió.

La causa es investigada por el Dr. Pablo Moya, quien aguarda las imágenes de las cámaras de seguridad de Alerta Banda. Además citará a todas las personas que estuvieron con Gustavo la madrugada del 1 de enero. l