Paulo Díaz se la quiere hacer “difícil” al entrenador

08/01/2020 - 02:02 Mundo River

El defensor de River Plate, Paulo Díaz, afirmó ayer que su primer objetivo será “hacerle difícil la tarea” al entrenador Marcelo Gallardo a la hora de conformar el equipo.

“No soy de los que se conforma porque siempre quiero jugar. Voy a hacerle difícil la tarea al técnico de decidir quién juega y quién no”, expresó Díaz en diálogo con TyC Sports desde San Martín de los Andes, lugar de pretemporada para el equipo de Núñez.

“Hay que aprender de estar afuera. No es algo malo tampoco, porque el entrenador me tiene como primera opción en caso de hacer una sustitución. En algún momento se dará la titularidad”, indicó el defensor chileno, quien se incorporó a River en junio de 2019.

El central del seleccionado chileno de fútbol recordó la final perdida de Copa Libertadores ante Flamengo de Brasil por 2 a 1 de cara al futuro. “No vi el partido de nuevo, pero no podemos reprocharnos tanto tiempo el no haberla ganado. Ahora nos toca la siguiente y vamos para adelante”, señaló.

Sobre su experiencia de ser dirigido por el “Muñeco”, expresó: “Gallardo es un técnico muy exigente. No he visto un trato distinto con un jugador que con otro. Lo mismo cuando decide los equipos, no le importa si es jugador de renombre o no. En el tema exigencia es de lo mejor que me ha tocado”.l