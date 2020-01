Ricardo Centurión acordó su llegada a Vélez Sarsfield

08/01/2020 - 02:05 Deportivo

Finalmente hubo acuerdo y Ricardo Centurión será jugador de Vélez. De esta forma, el mediocampista se transformará en el primer refuerzo para Gabriel Heinze. Sólo falta la firma del contrato para rubricar la cesión.

Los dirigentes de Racing, club dueño del pase de Centurión, llegaron a un entendimiento con sus pares de Vélez y cerraron los términos de la operación: será a préstamo por un año, sin cargo, y no habrá opción de compra.

De este modo, Heinze tendrá a una incorporación que esperaba. Cuando fue consultado por los directivos del Fortín, el “Gringo” no dudó sobre la conducta del futbolista y confía en no tener problemas: “Tráiganlo que yo me encargo”.

El último paso de Centurión fue en San Luis de México, donde generó grandes expectativas en el inicio, pero luego se fue antes del tiempo por algunos cortocircuitos con el entrenador del equipo.

En la misma condición se encuentra los mediocampistas Ricardo Álvarez y Mauro Pittón. Alvarez regresa a su casa. Tras su inicio en las inferiores de Boca fue dejado libre y llegó a las divisiones menores de Vélez y debutó en Primera en 2018. Fue campeón en los Clausura 2009 y 2011. Tras ese título fue vendido en 12 millones de euros al Inter donde estuvo tres años, luego pasó una temporada en Sunderland y volvió al Calcio para jugar en Sampdoria.

Vélez también sumará a Mauro Pittón, el volante de San Lorenzo. Comprará el 70% de la ficha por 1,5 millón de dólares mientras que Unión, el club de origen, mantendrá la propiedad del 30% restante.l