Monarriz quiere un equipo competitivo

08/01/2020 - 02:14 Deportivo

El entrenador de San Lorenzo, Diego Monarriz, afirmó ayer que el objetivo del equipo para lo que resta de la Superliga es “ser competitivo, estar a la altura de las circunstancias e ir por todo”. El técnico “azulgrana” se manifestó “Ilusionado, pero con los pies sobre la tierra, sabiendo que esto va a ser palo a palo”.

En cuanto a la llegada de refuerzos, Monarriz dijo que “estamos muy a gusto y satisfechos con (Alejandro) Donatti y (Diego) ‘Toro’ Rodríguez, son gente competitiva”, las dos incorporaciones hasta el momento.

El entrenador destacó que la idea “no es traer (jugadores) sólo para ocupar un lugar, un refuerzo tiene que estar estudiado y consensuado, para achicar el margen de error”.

Ante la posible llegada del arquero Fernando Monetti, para acompañar a Sebastián Torrico, el DT “cuervo” expresó: “No sé si estará cerrado, pero hasta el momento estoy contento ya que sabemos que tenemos un gran plantel”.

Respecto de la posible venta de los delanteros Adolfo Gaich a Brujas de Bélgica, y Nicolás Blandi a Colo Colo de Chile, el técnico “santo” dijo que “hasta que no se concrete, no hay nada, porque a veces se dicen cosas que no son verdades. Si alguna de las ventas se concreta, vamos a tener que cubrir el puesto”.

Monarriz, de 51 años, si bien se mostró conforme con los refuerzos, no descartó nuevas incorporaciones: “Uno no puede decir basta, puede aparecer algo interesante, sorprendente y que nos sirva”.

Acerca de la llegada de los jugadores juveniles al primer plantel del club de Boedo, Monarriz se manifestó “convencido de que los chicos tienen las cosas claras, vienen de ser bicampeones en Reserva y creo que es el momento: Sé lo que le pueden aportar al club, se necesita renovación, aire nuevo, energía nueva, y para eso están”.

Sobre el esquema de juego, determinó que “tenemos que tener plan A, B y C. Esto es muy dinámico, acá estamos trabajando dos o tres sistemas para que los jugadores se sientan cómodos. El sistema te lo marcan los jugadores, no es el entrenador el que lo deba imponer”.

En cuanto al respaldo con que cuenta en el club, el entrenador destacó que “estoy ratificado (por el presidente Marcelo Tinelli), con los pies sobre la tierra y tengo el apoyo dirigencial”.

Sobre la cesión al seleccionado Sub 23 de Gaich y Andrés Herrera, Monarriz confirmó que “nosotros tomamos la decisión, y fue difícil porque los vamos a extrañar”, subrayó.

En cuanto a la pretemporada, Donatti ya entrenó nuevamente con el plantel gracias a una autorización especial de Racing, ya que todavía no firmó su contrato. El inconveniente surgió con el pase a la “Academia”’ del delantero Héctor Fértoli, que forma parte de la transacción, ya que Newell’s que detenta el restante 50% del pase, quiere también vender una parte.

San Lorenzo desarrolla su pretemporada en el hotel Sofitel de la localidad bonaerense de Cardales, donde los jugadores permanecen concentrados desde la noche del viernes pasado. La pretemporada concluirá el miércoles 15 de enero. En tanto, Tinelli viajó a Qatar, donde tomará contacto con dirigentes del Brujas, quienes volverán a ofertar por el pase de Gaich.l