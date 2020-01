Kevin Benavides quedó segundo en la general

08/01/2020 - 02:27 Deportivo

La etapa denominada “rulo” Neom - Neom, con un total de 489 km (404 kilómetros de especial), dejó a los hermanos Kevin y Luciano Benavides en muy buena posición en el Rally Dakar de Arabia Saudita.

Kevin Benavides, el piloto de Monster Energy Honda Team llegó tercero en la etapa a 5 minutos y 56 segundos de Ricky Brabec, mientras que Luciano, del Red Bull KTM Factory Racing, se ubicó séptimo a 12 minutos y 30 segundos del vencedor de la etapa.

El mayor de los Benavides está segundo en la general a 4 minutos y 43 segundos de su compañero Brabec y el menor sigue séptimo, a 14 minutos y 20 segundos del puntero de la categoría.

“Fue una etapa muy bonita para navegar, alcancé a los pilotos de adelante, abríamos por tramos, encontré el camino que no podíamos encontrar y saqué una buena ventaja. Al km 392 hay un error en el waypoint que no estaba en el punto y perdí tiempo, pero estoy bastante satisfecho con el trabajo que estoy haciendo”, sostuvo Kevin Benavides.

Luciano, que sufrió un golpe en su mano izquierda, comentó: “Fue una etapa dura, de difícil navegación y un piloto que iba adelante en un tramo aceleró y una piedra me golpeó la mano. En realidad me cubrí la cara y hasta el final traté de aguantar unque me dolía bastante”.

“Me afectó ese dolor, pero al final veníamos todos suaves, perdidos y ahora analizar y esperar que no sea nada”, cerró el piloto salteño. l