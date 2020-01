Los robots del "Amazon chino" ya venden u$s 30.000 m por día: mirá cómo funcionan

08/01/2020 - 10:46 El Cronista

El grupo Alibaba es uno de los actores más importantes del mundo del e-commerce global. La compañía de origen chino logró abrirse paso entre los competidores globlales como Amazon o eBay y actualmente ostenta un valor de mercado de US$352.28 mil millones. La empresa debe gran parte de su gran éxito comercial no solo al pujante mercado chino sino también a las soluciones tencológicas que vienen implementando.

En sus almacénes inteligentes, donde los robots realizan el 70% del trabajo, con un 300% más de eficiencia.

Una de las cifras récord que más resonó a nivel mundial es la cantidad de dinero que movió la empresa durante un sólo día festivo de este año (el Día del Soltero). Alíababa generó ventas por 38.300 millones, una cifra récord que se logró en apenas 24 horas. El grupo Alibaba dijo que facturó US$ 1.000 millones en el primer minuto y US$ 10 mil millones en apenas media hora. Por su parte, en las plataformas T-Mall y Taobao, que también integran el grupo, se llegó a facturar US$ 4.300 millones.

Alibaba.com nació en 1999 pero, con el correr de los años, amplió su dominio a través de otras plataformas de comercio electrónico como Tmail y Taobao. A diferencia de Amazon, Alibaba no posee inventario ni participa en logística como almacenamiento, envío o abastecimiento.

La firma consigue ganancias al recibir una comisión por cada transacción y por cobrar tarifas de suscripción a vendedores. La firma también es propietaria del sitio web 1688.com, Juhuasuan, Alipay, Alibaba Cloud Computing, Laiwang, Aliwangwang, Sina Weibo, y YouKu. Su unidad de negocios financieros, Ant Financial, ya vale US$ 150.000 M, casi el doble que Goldman Sachs, valuada en US$ 88.000 M, según informó el Wall Street Journal. Además, Alibaba participa del negocio cinematográfico, posee un fondo común de inversión y hasta un equipo de fútbol, el Evergrande Taobao.