Tenista casi golpea a su padre durante un juego, y la madre lo reta desde la tribuna

En el torneo mundial de la ATP en el que participan 24 países que se celebra en Australia y que marca el inicio de la temporada 2020, se vivió un hecho insólito en pleno campo de juego.

En el encuentro entre Australia y Grecia, se enfrentaron Nick Kyrgios y Stefanos Tsitsipas, quien protagonizó una acción verdaderamente desafotunada en pleno partido.

El tenista griego, quien perdió el primer set, se enojó, golpeó la raqueta contra el banco y el que casi la liga, fue el capitán del equipo griego, su padre. Inmediatamente, y sorprendida por la actitud, la madre de Tsitsipas bajó directamente desde la tribuna y lo retó como si estuviesen en el patio de su casa. EL enojo por parte de la madre para con su hijo, quedó registrado por las cámaras de televisión, y se volvió viral rápidamente.

Luego, Tsitsipas siguió jugando y ganó el segundo set, con lo que emparejó el enfrentamiento con Kyrgios. Sin embargo, el australiano ganó el tercer parcial y le dio el pasaje a cuartos de final a su país.

Here's the moment Stefanos Tsitsipas injured his Dad Apostolos when he smashed his racket!!



(@ATPMedia @primevideosport ) pic.twitter.com/QDLgJlbrOh