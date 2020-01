Justin Bieber confirmó que padece la enfermedad de Lyme, pero “está ganando”

08/01/2020 - 20:04 Pura Vida

A través de su Instagram, Justin Bieber confirmó que padece de la enfermedad de Lyme, algo que había permanecido oculto en los medios. El diagnóstico llegó en forma tardía, sin embargo, desde el sitio TMZ aseguran que “está ganando”.

“Mientras mucha gente dice que ‘Justin Bieber parece drogado‘, ellos no se dieron cuenta de que recientemente he sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme”, expresó el intérprete de “One Less Lonely Girl”.









Según trascendidos, este habría sido el motivo por el que permaneció alejado de los medios y la industria de la música en general, ya que no ha realizado producciones musicales en los últimos cinco años.

Durante todo este tiempo hubo rumores de que se encontraba hundido en una profunda depresión o que estaba lidiando con las consecuencias del abuso de las drogas, por lo que iba de hospital en hospital.

Lo cierto es que Bieber recorría clínicas de todo el mundo tratando de averiguar qué era lo que realmente le pasaba, hasta que finalmente se pudo dar con el diagnóstico.

La cantante Avril Lavigne luchó contra la enfermedad de Lyme, la cual la puso al borde de la muerte.

Una rápida búsqueda en internet nos permite saber que la enfermedad de Lyme “es una infección bacteriana que se adquiere por la picadura de una garrapata infectada”. A medida que avanza el paciente puede presentar fiebre, dolores corporales, rigidez en el cuello y cansancio.

De acuerdo con lo publicado por Medline Plus, es una enfermedad “difícil de diagnosticar porque sus síntomas son parecidos a los de la gripe” y “las pruebas de laboratorio no siempre entregan una respuesta clara”.

Afortunadamente, el tratamiento ha dado sus frutos en el cuerpo del cantante y ahora se encuentra mucho mejor, listo para volver al trabajo.

De hecho, recientemente festejó la salida de su nuevo sencillo “Yummy” y el próximo 27 de enero, se estrenará su documental, donde se verá qué estuvo haciendo durante estos años de silencio y cómo luchó contra la enfermedad.