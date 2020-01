Charles Freeman: “Mi mensaje es de paz, unión y amor”

08/01/2020 - 08:53 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami

Verdad, amor, libertad y conexión son los pilares que sostienen la propuesta musical de Charles Freeman, cantante y compositor londinense que en este año apostará a llevar un “mensaje apasionado de verdadera conexión humana y amor”, tal como lo expresó en una entrevista exclusiva a EL LIBERAL en su paso por la Argentina.

Figura indispensable del rock actual, Freeman presentó en nuestro país su single “London Nights” del álbum “Love”, que durante el 2019 promocionó en gran parte del mundo.

Sus primeros cinco singles del álbum debut “Truth” incluye los temas “Lay On”, “Good Times”, “Redemption”, “Weekend” y “Soul For You” acapararon la radio de la BBC y recibieron excelentes críticas.

Su música posee vibraciones retro de la década de los 70, con una buena ración de britop de los 90 y un gran estilo americano.

¿Qué quieres transmitir a través de la melodía de “London Nights”, canción de su álbum “Love”?

Las ciudades están llenas de gente, pero pueden estar muy solas. ¡Creo que es un tema con el que las personas que conocen la vida de la ciudad pueden identificarse fácilmente! Quería transmitir un giro positivo... siempre existe la posibilidad de un gran encuentro en una ciudad... ¡donde hay un conjunto tan diverso de personas!

¿Cuánto de rock, cubritpop y estilo americano tiene tu disco?

Es una gran porción de rock and roll de los 70 con una buena porción de britpop de los 90 y una generosa porción de Americana.

Hubo un tiempo en que pregonaban “El amor al poder” y “Hagamos el amor y no la guerra”. ¿Imaginas un mundo regido por el amor?

A través de la letra de cada música mi objetivo es brindar mensajes de la paz, unión y amor, con versos simples, fuertes y de conexión. La música puede conectar a las personas a través de hermosos sentimientos y emociones, y ¿por qué no imaginar un mundo mejor? Creo que imaginar un mundo sin guerras y con justicia social es fantástico, nos permite seguir creyendo que existe un futuro mejor para todos.

¿Le teme a la soledad, al desamor?

En algún punto, todos le tememos al desamor. Respecto de la soledad, considero que la soledad tiene algo fascinante, te brinda un espacio de autoconocimiento, el poder crecer como personas, una conexión con nuestro mundo interior y la creación e inspiración artística.

Leí que estás preparando tu tercer álbum y que tu idea es incorpo rar músicos y sonidos de los lugares en donde actúas. ¿Qué ritmo de la Argentina te gustaría tener en tu disco?

Me gusta el tango. La Argentina tiene artistas destacados en diversos géneros musicales. Es difícil pensar sólo en un artista. Además de la Argentina he escuchado cosas increíbles. Escuché que los paisajes son hermosos, la gente es muy culta y acogedora y las mujeres son hermosas... ¡tal vez me mude allí!

Actuó en un filme que proyecta Netflix

Freeman también sorprende como actor. A mediados de 2017, lo hizo con un papel protagónico en la película “Chinatown Cannon” de QIYI (Chinese Netflix) y luego protagonizó papeles en los cortos “Defector” y “A Friend in Need”.

¿Cómo fue su experiencia como actor en “Chinatown Cannon”?

Fue una gran experiencia, que inicié hace poquitos años, en mi instagram @freemanrocknroll pueden ver escenas de las películas en las que participé. La actuación abrió puertas a mi música. Mis canciones fueron incluidas en “Chinatown Cannon”. El éxito de la película me llevó a realizar una gira de 60 días por China en 2019 a través de uno de los principales promotores de ese país, “Magic Sounds”.

¿Cuánto influenciaron, en tu decisión de ser músico, The Rolling Stones y The Beatles?

Los Stones son mi mayor influencia desde los estilos de vida hasta la música. Ambas bandas me han fascinado desde que era un niño.

En febrero y marzo actuará en 23 ciudades chinas

¿Siente que su música ha tocado el corazón de la gente?

Muy feliz de que mi música llegue a la gente, en un mundo actual tan competitivo para nosotros, los artistas. La música crea conexiones increíbles entre las personas, independientemente del idioma. En febrero, marzo haré una gira por 23 ciudades de China. En mi vuelta a casa -Londres- estudiaré el idioma chino para poder estar más en contacto con la gente.

¿Cuánta pasión, verdad y amor pones en lo que haces?

Todo eso en la música al 100%, la música es ahora el foco principal, pero estoy abierto a todas las posibilidades. Me rindo y voy con la corriente. La actuación me gusta también, pero en menor medida.

¿Consideras que el rock sigue siendo un lugar para resistir, para expresar ideas revolucionarios y generar cambios?

Claro que sí, siempre se puede transmitir nuevas ideas a través del rock. En mi gira mundial a lo largo de 2020 quiero dar un verdadero mensaje apasionado de verdadera conexión humana y amor que queremos difundir en línea con mi fundación (www.freeman foundation.co.uk) y su mensaje de verdad, amor, libertad y conexión.