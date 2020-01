FÚNEBRES | 9 de enero de 2020

08/01/2020 - 22:03 Funebres

FALLECIMIENTOS

- Manuel Asencio Cancinos (La Banda)

- Carlos René Medina

- Silvio Severino Cruz

- Alberto Daniel Nuno (Fernández)

- Patricia del Valle Castillo

- Rodolfo Argentino Silva (La Banda)

- Dardo Coronel (La Banda)

- José Roberto Arias (Vilmer)

- Adela Rosa Galván





Sepelios Participaciones

CARRIZO, ROBERTO ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/20|. "Más allá del sol yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol". Sus primos Pedro Rafael Carrizo y Ahydee Toloza participan con profundo dolor su inesperada partida a la casa del Señor y acompañan a su familia elevando oraciones en su querida memoria.

CARRIZO, ROBERTO ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/20|. "Los ángeles celestiales te recibirán en tu nueva morada al toque de trompetas". Sus primos José O. Carrizo y Elsa Rodríguez participan con inmenso dolor su fallecimiento. Te fuiste de viaje Tin y no te despedimos porque para nosotros estas aquí. Que la misericordia de Dios de pronta resignación para sus hijos y nietos.

CARRIZO, ROBERTO ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/20|. Delia Ruse Páez, participa con profundo dolor el fallecimiento del suegro de su querida ahijada María Eugenia Abdala y los acompaña a Alejandro y a toda su familia en tan doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

CASTILLO, PATRICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció 8/1/20|. Su esposo Hugo Orlando Guzmán, hijos. Nicolas, Fiama, H. Pol. Mayra, nieta. Nicole, padres, hemanos y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 18hs en el cementerio La Piedad . SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle LA PLATA 162. TEL. 4219787.

CIRIMONTE DE GÓMEZ, GRACIA

CRUZ, SILVIO SEVERINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/20|. Su esposa Olga Alagastino, Sus Hijos Veronica, Matias, Hijos politicos Hector Perez , Nietos, Bisnietos, Hermanos y demas familiares. Sus Restos fueron Inhumados En El CEMENTERIO LOS FLORES. COB. CARUSO CIA ARG. DE SEGUROS SA. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle LA PLATA 162. TEL. 4219787.

GALVÁN, ADELA ROSA (q.e.p.d.) Falleció 8/1/20|. Su esposo, hijos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 9 hs. Ceremonial, Exequias, Tanatopraxia REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LODI, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/20|. Ilda Sosa de Brandán y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su sobrino Domingo Brandan. Elevan oraciones en su memoria.

LODI, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/20|. Alicia y Chichí Brandán con sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su primo Domingo y a su sobrino Enrique en el dolor y la oración.

MEDINA, CARLOS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/20|. Su hijo Fabio Medina y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA, CARLOS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/20|. Su madre Segunda Ibarra, su esposa Monica, sus hijos Fabio, Lucas, Nico, Mariano, sus hermanos Ramón, Cirilo, María, Leo, Lito y demás familiares. Sus Restos seran Inhumados hoy 10hs En el cementerio de San Marcos. COB. CARUSO CIA ARG. DE SEGUROS SA. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle LA PLATA 162. TEL. 4219787.

MEDINA, CARLOS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/20|. Hijos de Santiago Aza acompaña en tan inmenso dolor a su hijo Favio. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, CARLOS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/20|. Las autoridades del Circuito 5 del Partido Justicialista y los compañeros que forman parte del mismo participan con profunda tristeza el fallecimiento del secretario general del circuito 4 A, del Partido Justicialista, compañero Beto Medina, y hacen llegar sus condolencias a su familia.

PISETTA, OCTAVIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 5/1/20|. "Ya brilla para vos la luz que no tiene fin". María José Corvalán R.T., Ramiro Montoto y sus hijas Malena, María Emilia y Paulina acompañan a su esposa Silvina Lindow y sus hijas Celina y Guillermina Pisetta, entrañables amigas de la familia, en este desolado momento que transita. Querida amiga: Dios les brindará consuelo y fortaleza y el amor de tu esposo estará con ustedes siempre.

PISETTA, OCTAVIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 5/1/20|. "Jesús dijo: Te seguro que hoy estarás conmigo en el paraíso". Silvina: tus amigas y hermanas de la vida estamos para acompañarte y darte fuerzas en este difícil momento. Oramos cada día por el alma de tu amado esposo y porque su luz viva en ustedes por siempre. Leisa, Marce, Marijó, Majo, Andrea, María, Lauren, Pía, Seles, Inés, Marian, Ani, Mili, Belén, Flor, Josefina, Flavia, Sofía, Gracia y Jime.

PISETTA, OCTAVIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 5/1/20|. Atilio y José Luis Bianchi y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de Silvina Lindow y acompañan a toda la flia. en este momento de dolor.

SANDOVAL, SÓCRATES (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/20|. Mónica García y familia acompaña con profundo pesar a sus familiares en estos tristes momentos.

SARQUIZ, JORGE WALTER Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/19|. Nené de Daud junto a sus hijos Silvia y Ernesto participan con profundo dolor la partida del querido amigo Walter y acompañan a sus hermanos e hijos elevando oraciones en su querida memoria.

SAUAD, RAÚL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/20|. Rulo Mulki, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus hermanas y demás familiares en estos momentos de tristeza y dolor. Se eleva una oración en su memoria, rogando por el eterno descanso de su alma.

SAUAD, RAÚL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/20|. Te despedimos con tristeza querido amigo: Dito, Silvia, Richard, José Luis y Carlos Ibáñez Tauil. Rogamos oraciones en su querida memoria.

SAUAD, RAÚL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/20|. Dra. Marta Ines Del Valle, Dra. Ana Maria Del Valle y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanas y demas familiares en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAUAD, RAÚL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/20|. José Amado Elías y familia participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en el dolor y la oración.

SAUAD, RAÚL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/20|. Virginia y Guido Brizuela despiden con profundo pesar su partida al Reino Celestial, al querido amigo Eduardo. Piden al Señor consuelo y resignación a sus familiares.

SAUAD, RAÚL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/20|. Tu amiga de toda la vida María Victoria Agüero y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo. Rogamos oraciones en su memoria.

SAUAD, RAÚL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/20|. Familia Maza participa su fallecimiento y acompaña a sus hermanas, hermanos políticos y sobrinos en este momento de dolor.

Invitación a Misa

BARQUI, JESÚS VÍCTOR

PÉREZ DE VÁZQUEZ, SARA EDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/19|. Su hija Mónica, su esposo Daniel Azar y sus nietos Ian, Jamhir, Emir Shariff Azar invitan a la misa al cumplirse 9 días de su fallecimiento a realizarse hoy a las 20,30 hs. en la Pquia. Santísimo Sacramento. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ DE VÁZQUEZ, SARA EDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/19|. Su hijo Raúl y Ana Verónica Castaño invitan a la misa al cumplirse 9 días de su fallecimiento a realizarse hoy a las 20,30 hs. en la Pquia. Santísimo Sacramento. Ruegan una oración en su memoria.

PÉREZ DE VÁZQUEZ, SARA EDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/19|. Su hija Myriam y Mario Regis invitan a la misa al cumplirse 9 días de su fallecimiento a realizarse hoy a las 20,30 hs. en la Pquia. Santísimo Sacramento. Ruegan una oración en su memoria.

PÉREZ DE VÁZQUEZ, SARA EDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/19|. "No queremos, hermanos, que vivan en la ignorancia acerca de los que ya han muerto, para que no estén tristes como los otros, que no tienen esperanza. Porque nosotros creemos que Jesús murió y resucitó: de la misma manera, Dios llevará con Jesús a los que murieron con Él". Sus hijos políticos, nietos, nieta política y bisnieto, invitan a la misa al cumplirse 9 días de su fallecimiento a realizarse hoy a las 20,30 hs. en la Pquia. Santísimo Sacramento. Ruegan una oración en su memoria.

La Banda

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CANCINOS, MANUEL ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/20|. Su esposa Lucia Correa, Sus Hijos Ariel, Luis, Oscar, Claudia, Maria, Estela, Hijos politicos , Nietos, Bisnietos, y demas familiares. Sus Restos fueron Inhumados En El CEMENTERIO LA MISERICORDIA COB. CARUSO CIA ARG. DE SEGUROS SA. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle LA PLATA 162. TEL. 4219787.

CORONEL, DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/20|. Sus hermanos: Elida, Cergio, Gladis, sobrinos: Jorge, Daniel, Josias, Silvana, Ana y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en la Sala Municipal en Beltrány serán inhumados hoy a las 11 hs. Servicio de Carusso Seguros brindados por Cocheria del Plata.

SILVA, MARÍA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/20|. "Que brille para ella la luz que no tine fin". Antonio Rojas, su esposa Nilda, sus hijos Lourdes, Estela Marys y Alfredo Rojas con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

SILVA, RODOLFO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/20|. Su esposa Selina del Carmen Arias, sus hijos Ariel, Cristián y Nelson y sus nietos Mauro, Abigair, Facundo, Mia y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados el 08/01/20 en el Cementerio La Misericordia. Servicio de Carusso Seguros brindados por Cocheria del Plata.

VERGARA, JESÚS HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/20|. Jesús, que luchador de la vida, ahora ya estás en paz en la casa del Señor, desde allí como un ángel proteges a tus padres y hermana. Los amigos y colegas de tus padres: Titina, Freddy, Silvita, Yohn y Silvia acompañan a la familia en este difícil momento. Se ruega una oración.

VERGARA, JESÚS HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/20|. "Dios quería un ángel en el cielo y junto a el, te eligió a vos y desde alla darás la paz y resignación para que todos los que te amaron de verdad, permanecerás siempre en nuestros corazones en especial tus queridos padres Marita, Ramón y tu hermana Mili y demas fliares. Y desde alli brillará la luz divina que no tiene fin y serás una estrella que brillaras en el cielo... Tu tia Margarita Hallak de Saad, sus hijos: Mariel, Juan, Marcela,Andrea y sus respectivas flias., participan con inmenso dolor su falleciniento, es muy triste despedir una vida de un joven. Que Jesus y su divina misericordia le den el descanso eterno.

VERGARA, JESÚS HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/20|. Nené de Daud, sus hijos Silvia y Ernesto junto a sus nietos participan con profundo dolor la partida de su querido amigo y vecino y acompañan con mucha tristeza y cariños a sus padres y hermana elevando oraciones por el eterno descanso de Jesús.

VERGARA, JESÚS HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/20|. José Luis Abud y flia. participan con dolor el fallecimiento de Jesús y acompañan a la familia en este doloroso momento.

VERGARA, JESÚS HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/20|. Priscila Soria Raineri y Nahir Abud participan con profundo dolor el fallecimiento de Jesus y acompañan a Milli y sus queridos papás en tan doloroso momento.

VERGARA, JESÚS HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/20|. Pablo Berdaguer, Rosina Ferrari y sus hijos Pablo; Martín, Nicolás y Fernando participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

VERGARA, JESÚS HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/20|. Señor ya esta ante tu presencia cubre a tu hijo con tu manto de amor y paz. Su tia Esther Hallak e hijos: Omar, Carlos, Victor, Luciana y sus respectivas flias. Tios Elias y Sonia Hallak, acompañan espiritualmente ante irreparable perdida a Marita, Ramon y Milagros, elevando oraciones para que Dios los proteja comprendiendo el dolor que significa la ausencia fisica de un hijo.

VERGARA, JESÚS HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/20|. " Señor cubre con tu manto a este joven que nos deja con gran tristeza." Sus tios Maria y Elias, Yanie de Palazzo y flia., acompañan espiritualmente a sus queridos padres, hermana y demas fliares. , que brille para el la luz que no tiene fin. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

Invitación a Misa

JAIMEZ DE GEREZ, FLORENCIA BEATRIZ (Bety)(q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. "Te fuiste inesperadamente, que no hay consuelo a tanto dolor, vivirás por siempre en nuestro corazón". Su esposo Lito Gerez, sus hijos Claudia, Gabi, Paola, Viki, Marcelo y Yesi, hijos políticos Gringo, Gustavo, Valeria; nietos y hermanos, invitan a familiares y amigo a la misa que se oficiará hoy a las 20:30 hs Parroquia Santiago Apóstol, al recordarse 6 meses de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------

SORIA, RAÚL HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/19|. Mercedes Amalia, Julián Héctor y Raul Martín Peña y Soria, participan con tristeza su fallecimiento. Acompañan a su Sra. e hijos y su hermano Rodolfo y flia, en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

Interior

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARIAS, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció 8/1/20|. Sus hijos Gabriel, Jose Julio, Hector, Elena, Claudia, H.Pol. Gustavo, Melina, Mayra, Fiama, Jorge, , Hermanos. Rosendo, Juan Domingo, Maria, Nilda, Nietos, y demas familiares. Sus restos seran inhumados Hoy 18hs En el Cementerio de Vilmer. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle LA PLATA 162. TEL. 4219787.

NUNO, ALBERTO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció 8/1/20|. Su esposa Mirta Rivero, hijos Dani, Adriana. H. Pol. Fernanda, Andres. Nietos Micaela, Dara, Ignacio,Alejandro, hermano, y demás familiares. Sus restos fueron Inhumados En el Cementerio Cristo Redentor ( Fernandez ). SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle LA PLATA 162. TEL. 4219787.

NUNO, ALBERTO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció 8/1/20|. Su hermana Betty Nuno, su hermano político Jaime Rafael, sus sobrinas Mariángeles Karina e Yris Bettiana Rafael y Gonzalo y Martin Ruiz participan su fallecimiento, lo despiden con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria.

NUNO, ALBERTO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció 8/1/20|. Sus sobrinos Dito, Silvia, Richard, José Luis y Carlos Ibáñez Tauil participan con dolor su inesperada partida. Rogamos oraciones en su memoria.

NUNO, ALBERTO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció 8/1/20|. Su prima hermana Elsa Tauil de Lascano, María Elsa y Mario Yocca y sus hijos lamentan profundamente el fallecimiento de "Yuyi" y acompañan en el dolor a su esposa, hijos y hermanos. Rogamos por su eterno descanso y que brille para él la Luz que no tiene fin.

NUNO, ALBERTO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció 8/1/20|. Su primo Juan Carlos Tauil, su esposa Lilian Franceschini (a), sus hijos, Juan (a) y María Belén (a) participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

NUNO, ALBERTO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció 8/1/20|. Su prima Clelia Tauil (a) y sus hijos Luis María y María Eugenia Gomes Tauil (a) participan con profundo dolos su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NUNO, ALBERTO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció 8/1/20|. Carmen Alicia Correa y sus hijos Leandro y Neliné Peiretti despiden con dolor la partida del querido Yuyi, y acompañan en tan irreparable pérdida a su esposa Mirta y a sus hijos Dany y Adriana Nuno. Ruegan oraciones en su memoria y pronta resignación para sus familiares.

NUNO, ALBERTO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció 8/1/20|. "Hoy lloro por el amigo que se fue, te pido nos des fortaleza para recordarte como la gran persona que fuiste". Domingo S. Groppa, su esposa Lucila, sus hijos Domingo Franco, Gustavo y su nuera Carla, participan con profundo dolor su fallecimiento rogando para que Dios lo tenga en el seno de su santa gloria.

NUNO, ALBERTO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció 8/1/20|. Dr. Ricardo A. Leguizamón, participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

NUNO, ALBERTO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció 8/1/20|. Enzo Victorio Piumetti su esposa Viki, sus hijos Valeria, Sebastián, Antonella, hijos políticos, nietos y Alicia Herrera participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NUNO, ALBERTO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció 8/1/20|. Enrique García y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NUNO, ALBERTO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció 8/1/20|. Maribe Carol de Parra y familia, participa con hondo pesar su fallecimiento, acompañan a sus familiares en estos triste momentos y ruegan oraciones por su descanso eterno.

NUNO, ALBERTO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció 8/1/20|. "Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los bienaventurados". Acompañamos en su dolor a su esposa Mirta y sus hijos Dani y Adriana y a toda su familia, descansa en paz compañero y amigo, Silvia Brué, Jorge Méndez e hijos, Ruegan oraciones en su memoria.

NUNO, ALBERTO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció 8/1/20|. Los compañeros y amigos de la Dirección de Rentas de Fernández, con gran tristeza lo despedimos; Negrita, Silvia, Maru, Andrea, Roxana, Víctor y Rufino participan su fallecimiento y acompañamos en el dolor a su familia y elevamos oraciones en su memoria.

NUNO, ALBERTO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció 8/1/20|. "Querido "Tatu", vivirás por siempre en nuestros corazones, su sobrina Mariángeles Karina Rafael y sus sobrinos nietos Gonzalo y Martin Ruiz los despiden con enorme dolor. Ruegan una oración n su memoria.

NUNO, ALBERTO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció 8/1/20|. Grego López y Chicha, sus hijos: Gugu, Pinino, Dani y Javier y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

NUNO, ALBERTO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció 8/1/20|. Su cliente y amigo Carlos E. Martínez y familia, participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

NUNO, ALBERTO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció 8/1/20|. Su amigo de toda la vida Luis Alberto Fernández, esposa, hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NUNO, ALBERTO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció 8/1/20|. José Ramón (Titi) Rodríguez, esposa Deli e hijos Ramón, Gustavo, Guillermo, Héctor y Ricardo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NUNO, ALBERTO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció 8/1/20|. Arquitecto Ricardo Araujo e hijos y sus respectivas familias participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria y por su descanso eterno.

NUNO, ALBERTO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció 8/1/20|. Raúl Quiroga y Mabel Moyano e hija despiden con profundo dolor al estimado vecino y acompañan a su familia ante tan irreparable pérdida. Se ruegan oraciones en su memoria.

NUNO, ALBERTO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció 8/1/20|. Dr. Víctor Rodolfo Araujo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a la familia en tan doloroso trance y elevan plegarias en su memoria y por su descanso eterno.

NUNO, ALBERTO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció 8/1/20|. Lady y Nedda Moyano Soria y Hernán Alberto Melano participan el fallecimiento del amigo "Yuyi" acompañan a su familia en el dolor y ruegan por su eterno descanso.

NUNO, ALBERTO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció 8/1/20|. Dr, José María Melanesio y familia participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

NUNO, ALBERTO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció 8/1/20|. Héctor Moya y Nancy García e hijos y sus respectivas familias participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NUNO, ALBERTO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció 8/1/20|. Walter Melanesio y señora participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memora y por la pronta y cristiana resignación de sus seres queridos.

NUNO, ALBERTO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció 8/1/20|. Omar Montenegro, su esposa Yudit y sus hijos Sandra, Dante, Dago y Dario y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NUNO, ALBERTO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció 8/1/20|. Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala sus hijos Diego, Ariel y Milena Matarazzo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

NUNO, ALBERTO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció 8/1/20|. Ariel Luis Matarazzo y familia participan con hondo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

NUNO, ALBERTO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció 8/1/20|. Dra. Alicia Matesa, sus hijos Fabricio y Daiana, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NUNO, ALBERTO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció 8/1/20|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini y sus hijos Leonardo y Javier Roitman y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.