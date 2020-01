En el Centro San Vicente se celebró el alta terapéutica de un joven adicto

08/01/2020 - 23:59 Santiago

En el Centro San Vicente, ubicado en el barrio La Católica, se celebró el alta terapéutica de José, un joven con quien se trabajó durante cinco años.

Estuvieron presentes la socia fundadora de la Fundación Nocka Munayki (Yo te quiero), Prof. Claudia Tarchini; el presidente Prof. Javier Manzano, y el equipo terapéutico del Centro de Día San Vicente, representante OST Franco Leiva y Lic. Luciana Bianchi.

Fue un festejo emotivo, donde los familiares agradecieron al equipo terapéutico y a sus compañeros por todo el aprendizaje adquirido y alentaron a los jóvenes en tratamiento a continuar con su proceso de rehabilitación.

José expresó palabras de aliento y agradecimiento para sus compañeros. “Les deseo fuerzas y que no bajen los brazos. Gracias, nunca me voy a cansar de decirles. Voy a estar eternamente agradecido por los cambios en mi vida. Les quiero decir que el que quiere puede, no hay que dejarse llevar por el qué dirán”, expresó emocionado.

“Quiero darle las gracias a mi operador (terapéutico) Franco por bancarme siempre, por la paciencia que me tuvo y que con el paso del tiempo me olvidé de que era mi operador y se transformó en un amigo. Con él voy a poder charlar cosas buenas y malas, pero siempre estuvo ahí para escucharme y nunca dejarme bajar los brazos”, agregó.

Asimismo, su operador terapéutico Franco y su psicóloga Luciana lo felicitaron por su valentía, por poder enfrentar y cumplir sus objetivos

Desde la institución informaron que las personas que deseen hacer tratamiento de rehabilitación de adicciones pueden contactarse al 0385- 4318090 o dirigirse a Av. Belgrano sur 5300, sede de la institución.l