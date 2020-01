Horacio Elizondo: “Que el VAR no dirija mejor que el árbitro”

10/01/2020 - 02:01 Deportivo

El argentino Horacio Elizondo, director del Departamento de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol, se pronunció para que “el VAR no dirija mejor que el árbitro” al hacer referencia a los preparativos para el debut oficial de la tecnología en el fútbol guaraní.

Sin dudas, una de las principales novedades para este nuevo año en el fútbol paraguayo es la implementación del VAR, que entrará en vigencia desde el arranque del Torneo Apertura, que comenzará el 17 de enero.

A su vez, el ex juez mundialista sostuvo que “lo que hay que tener en cuenta es que el VAR no dirija mejor que el árbitro de campo, sino que lo ayude. Si el VAR no encuentra errores claros y obvios, no tiene que intervenir”, puntualizó Horacio Elizondo, según consignó el diario paraguayo Última Hora.

“Tuvimos un 2019 de mucho desarrollo en el arbitraje. En el segundo semestre levantamos bastante el rendimiento, y ahora queremos hacer lo mismo con la implementación del VAR”, sostuvo Elizondo sobre el rendimiento del arbitraje en Paraguay.