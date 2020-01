Rally Dakar: Carlos Sainz ganó la etapa y es líder de la carrera

10/01/2020 - 02:09 Deportivo

Carlos Sainz, a bordo de un Mini, se quedó con el tramo que unió a Al Ula con Ha’il, sobre un recorrido de 353 kilómetros de especial. Segundo se ubicó Al-Attiyah, mientras que el tercer puesto lo ocupa Stephane Peterhansel.

La carrera fue muy apretada para todos los vehículos, disputada, en donde todos aparentemente se mostraron competitivos.

“Ahora me tocará abrir la pista en la siguiente etapa y eso me complicará. Es probable que me alcancen, pero bueno son particularidades de esta situación”, agregó Sainz.

Enseguida continuó: “En este Dakar pasará algo, seguro. Porque venimos muy rápido. De un lado o del otro algo pasará”, vaticinó el destacado corredor español.

“Orly”

Por otra parte, el argentino “Orly” Terranova se mantiene en el 5º puesto en el Dakar: “Perdí 3 minutos al pinchar una goma, que fue raro porque fue un pinchazo chiquito. Perdimos tiempo ahí, una lástima porque en líneas generales habíamos hecho una muy buena etapa”.

Enseguida, el corredor mendocino comentó: “Seguimos en carrera que es lo más importante. Vamos de a poco, concentrados en cada tramo. Aún falta mucho para que se dé una tendencia definitiva. El equipo trabajó bien, y estamos enteros aún. Mañana (por hoy), vamos por más”, indicó.

Cabe recordar que Orlando Terranova inició su periplo en la primera posición, y que con el transcurrir de la carrera tuvo algunos inconvenientes mecánicos que lo fueron retrasando. Pero en estos días retomó fuerzas y comenzó a achicar ventajas a la cima.

Motos: Kevin Benavides está tercero en la general

Kevin Benavídes está tercero en la clasificación general. En el día en que cumple 31 años, Kevin Benavides fue 9º en la quinta etapa, en la que el dueño fue Toby Price, de KTM, que marcha segundo en la general.

El salteño quedó detrás de su hermano, Luciano, y está tercero en la clasificación general en motos, a 11m32s del líder, su compañero de equipo en Honda, el norteamericano Ricky Brabec.

“Tuve un mal comienzo, me perdí, pero luego retomé y pude mantener un buen ritmo. Lo bueno es que no debo abrir pista y me mantengo en un lugar expectante en la general”, dijo.

Por otra parte, Luciano Benavides está 8º; Franco Caimi (Yamaha), 13º; Paco Gómez, 57º, y Sebastián Urquía, 70º, argentinos que están dando lucha en la categoría Motos en los durísimos caminos saudíes.

Cuatriciclos: El piloto santiagueño sigue firme en la punta

El Dakar vivió una jornada especial debido a que Romain Dutu, a bordo de un Yamaha, se llevó la quinta etapa en Quads. Sin embargo, el piloto no computa tiempos para la clasificación general debido a que se reenganchó y corre bajo la modalidad del “Dakar Experience”. Segundo quedó su compatriota Alexandre Giroud. Detrás de ellos quedó el puntero de la general, el chileno Ignacio Casale. Los argentinos Andújar y Sarquiz terminaron 9º y 14º.