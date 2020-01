Un nene de 12 años fue a la escuela con dos armas, provocó una masacre y se mató

10/01/2020 - 13:52 Mundo

En las últimas horas, un niño de 12 años provocó una masacre en el Colegio Cervantes de Torreón, en Coahuila. Hay al menos tres muertos, entre los que se encuentran una maestra y el mismo agresor, quien se habría quitado la vida tras el hecho.

De acuerdo con lo informado por medios locales, un jovencito de sexto grado de primaria llegó a la escuela con dos armas con el objetivo de dispararle a su maestra. La docente, identificada como María Asaf Medina, de 60 años, murió en el acto.

Otros dos menores perdieron la vida durante el ataque.

Luego de asesinar a la docente, el menor realizó varios disparos en el interior del colegio privado y al menos cinco personas resultaron heridas. Dos de sus compañeros fallecieron poco después como consecuencias de las graves heridas sufridas.

El agresor, quien vivía con su abuela, se disparó una vez que perpetró el brutal ataque y falleció de forma inmediata.

El agresor llegó a la escuela con dos pistolas.

“Es muy lamentable lo que sucedió en el Colegio Cervantes, que un niño de primaria mata a su maestra. Hay cinco niños heridos y también a una maestra”, informó Jorge Zemeño, alcalde de Torreón.

Y cerró: “Los padres no lo atendían, lo cuidaba su abuela y el niño No tenía ningún tipo de alteración y no se le reflejaba, pero no sabemos lo que nuestros hijos ven”.