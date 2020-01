FÚNEBRES | 11 de enero de 2020

11/01/2020 - 00:06 Funebres

FALLECIMIENTOS

- Gabriel Victoriano Ruiz (Árraga)

- Sulema Esther Díaz (Clodomira)

- Manuel Alberto Ruiz

- Arturo Emilio Cortés

- Juana Ofelia Vallejos (Frías)

- Gregorio Gómez (Forres)

Sepelios Participaciones

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Sus colegas y ex-compañeros de la UCSE Estela Azar, Silvia Mulki, Pochi Chamut y Rody Segienowicz, lamentan su temprana e inesperadas partidas. Rogamos consuelo para sus familias.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Jorge Amado, Lucia Villaverde, Alberto Villaverde, Marta Galindez y sus respectivas familias, participan con profundo dolor sus fallecimiento. Rogamos oraciones en sus memorias.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. José Alberto Zani y sus hijos José Agusto, María Josefina y Alejandra María, participan con dolor sus fallecimientos. Ruegan oraciones en sus memorias.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Lidia Corvalán de Llugdar y flia, comparten el profundo pesar de la flia. elevando oraciones por el descanso eterno de tan generosas personas. Brille para ellos la luz que no tiene fin.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Pablo Degano, Adriana Ick e hijos participan de sus fallecimiento y acompañan a su familia con oraciones.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Enrique Agüero, Cecilia Degano, sus hijos Lucas, Juan Pablo, Javier y respectivas familias, participan de sus fallecimientos y acompañan a su familia. Elevan oraciones en sus memorias.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Aldo Valentín Pizzolitto, María E. Castro de Pizzolitto, sus hijos Virginia, Soledad y Valentin, sus nietos y yernos. Elevan oraciones en sus memorias.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Marta Neirot, Susana Abdala, Ana Escobar, Patricia Herrera, Cecilia Marozzi, Patricia Lugones y Marisa Medrano, participan el fallecimiento de Chiqui y su esposo y acompañan a su querida amiga Chachy en tan doloroso trance.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Susana Abdala y Ana Escobar de Goitea lamentan profundamente los fallecimientos de la hermana y del cuñado de su querida amiga Chochy y acompañan a toda la familia en el dolor.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Nancy, Raquel, Ramiro, Néstor López Veloso y familias participan con profundo dolor sus fallecimientos. Rogamos oraciones en sus memorias.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Graciela B. Muhn y familia, participan fallecimiento del cuñado de su amiga Purita. Ruegan oraciones en sus memorias.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Carlos René Castillo y familia, participan con profundo dolor sus fallecimiento. Ruegan oraciones en sus memorias.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Facundo Filippi y Josefina Alcaide participan su fallecimiento y acompañan a Fernando y Purita en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. María Elvira Duaip, Victor Panichelli, Teresa Duaip y Hugo Mansilla participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y hermanos en este dificil momento.

BARRIO, CARLOS CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/20|. Adolfo Frediani y flia, despiden los restos de su amigo Carlos y Sra. Que brille para ellos la luz que no tiene fin.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Myriam Lazarte, su esposo Walter Ramos y sus hijos Juan y María Alejandra Ramos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Elevan oraciones en sus queridas memorias. ¡Que brille para ellos la luz que no tiene fin!

BARRIO, CARLOS CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/20|. Carlos Zurita y Ana Maria Lamas, desde Chile, recuerdan con gran cariño a su querido amigo Carlitos y mandan un fuerte abrazo a Fernando y familia.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Martha Álvarez Goñi de Daud, hijas Mily, Susana y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de Carlos y Chiqui y pedimos al Señor fortaleza y resignación para sus hijos, hermanos y demás fliares. "Señor recíbelos en tus brazos y dales el descanso eterno".

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Laura Navarro, hijos Augusto, Octavio participan sus fallecimientos, acompañan en este difícil dolor a toda su familia. Se ruega oraciones en su memoria.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Marquesa Adriana Zurita de González y familia, participan -humanamente acongojados- la partida hacia la Casa del Padre de los queridos Carlín y Chiqui. ¡Tan tiernos como pocos!, con la plena seguridad de que el Señor ya los ha recogido en su Gloria.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Cecilia Malachevsky de Rosalen, Claudio, Andrés, Bruno Rosalen y sus respectivas familias, participan con profundo dolor sus fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Elevamos oraciones en sus memorias.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Promoción 68 Colegio de Belén participan con profundo dolor sus fallecimientos. Elevamos oraciones en sus queridas memorias.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Sus amigos: Estela y Pochi Chamut; Rody y Silvia Segienowicz participan con dolor sus fallecimientos. Ruegan oraciones en sus memorias.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Teresita Amadey, sus hijas Cecilia y Patricia Lagar, sus hijos políticos Cristian Acosta y Marito Feijóo y sus nietos Sofía y Emilio Acosta, Lucía, Nicolás y Santiago Feijóo, lamentan profundamente los fallecimientos de Carlín y Chiqui. Acompañan en el dolor a su hijos: Soledad, Carla y Felipe, a su hermano Fernando y demás familiares. Ruegan para ellas una pronta resignación.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Sus pequeños amigos de la calle Perú: Sofía y Emilio Acosta, Lucía, Nicolás y Santiago Feijóo, lloran la partida de Chiqui y Carlín. Nunca olvidarán las atenciones que recibieron de ellos.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Compañeras del Colegio Belén de su hermana Adriana Vaulet, participan con profundo dolor sus fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Wladislaw Bandrowsky, su esposa Irma Rosa Ávila y su hermana Margarita Bandrowsky despiden con profundo pesar al amigo. Acompañan en su dolor a sus familias y ruegan oraciones en sus memorias.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Juan José Díaz participa con dolor el fallecimiento de los amigos de su papá y su tía, Silvia del Valle y Juan Carlos Díaz, ruego muchas fuerzas a toda la familia para superar este doloroso momento.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Raúl Gerez, Susana y sus hijos María Virginia y Tomás participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su hijos en estos momentos difíciles.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Rosa Durgam de Biagioli, participa con dolor el fallecimiento del matrimonio Barrio- Vaulet. Que brille para ellos la luz que no tiene fin y que la paz llegue a su familia. Acompaña en este tristisimo momento a sus muy queridos amigos Fernando y Purita.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Guido Gallego y Cristina Rucheli participan con dolor sus fallecimientos y acompañan a sus familiares en este dificil momento. Ruegan oraciones en sus memorias.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Luis E. López, participa el fallecimiento del colega docente y director de su Tesis. Acompaña a familiares en desgraciada circunstancia. Ruega oraciones en su memoria.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Miguel Angel Rodriguez y Cristina Frediani con gran pena participanlos fallecimiento de sus amigos Carlos y Delita. Acompañan a sus hijos, nietos, su hermano Fernando y Purita. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Sergio Alejandro Frediani y María Cristina Frediani acompañan en este doloroso momento a toda la flia. Barrio, amigos y vecinos de toda la vida. Que descansen en paz queridos Carlín y Delita.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Sus entrañables amigos Mario Palavecino, Ana María Díaz y sus hijos Mariana, Mario, Marcela y Santiago, Marcelo Garay, Dana Pavlosky y Jason Brawn participan con pesar sus fallecimientos y acompañan a su familia en el dolor. Ruegan oraciones en sus memorias.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Eduardo Bonacina, Marta Lezana e Hijos participan con profundo dolor los fallecimientos de sus queridos amigos Carlin y Chiqui. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Enrique Bonacina y Blanca Ines Castiglione participan con profundo dolor los fallecimientos de su querido amigo Carlos y su esposa. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIO, CARLOS CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/20|. Directivos de CARDINAL SRL (Axion) y empleados participan con profundo dolor del fallecimiento del Sr. Carlos Barrio y su esposa . Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIO, CARLOS CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/20|. El Servicio Médico Asistencial de la Universidad Nacional de Sgo. del Estero (SMAUNSE) participa su fallecimiento y acompaña en este difícil trance a su familia. Se ruega oraciones en su memoria.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Cr. Julio R. Marañón, su esposa Luisa E. Astún, Cr. Enrique F. Marañón, su esposa Verónica Vega participan con dolor el fallecimiento del hermano de su amigo Fernando. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Los compañeros de Fernando de la promoción 1962 de la Escuela Nacional de Comercio lamentan profundamente el fallecimiento de su hermano Carlos y de su cuñada, rogando al Altísimo les dé el descanso eterno. Ruegan una oración en sus queridas memorias.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Giuliana Zucal y familia saludan a Felipe por el fallecimiento de sus Sres. padres, rogando oraciones en su querida memoria y por el eterno descanso de sus almas.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. La H.C.D. del Jockey Club de Santiago del Estero, participa sus fallecimientos y acompañan a su hermano Fernando, yerno Victorio, hijos, nietos y demás familiares en estos tristes momentos.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. El personal del Jockey Club de Sgo. del Estero, participan sus fallecimientos y acompañan con profunda tristeza a Soledad, Carla, Felipe, hijo político Victorio, hermano Fernando, nietos y demás familiares en tan dificil momento. Se ruega oraciones en su memorias.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Ing. Raúl E. Gallego y flia.; Ing. Salomón Oscar Lafi y flia., participan con profundo dolor de sus fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. María del Valle -Negrita- y Claudelina Cristina -Gringa- participan con profundo dolor sus fallecimientos y acompañan a sus hijos y a su hermano Fernando en este difícil momento. Elevan oraciones en sus memorias.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Mirta Suaid y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de sus amigos y acompañan a sus hijos en este penoso momento. Elevan oraciones en sus memorias.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Inés Castiglione y Carlos Toia participan con profundo dolor sus fallecimientos y acompañan a sus familiares en este momento.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Anita Castiglione y sus hijos Alejandra, Mariana, Joaquín y Joshe Cesca participan apenados sus fallecimientos y acompañan con afecto a sus hijos y hermanos.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Patricia Cesca y flia. participa con profundo dolor sus fallecimientos y acompañan con cariño a sus hermanos Fernando y Purita.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. "Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás". C.P. Julio Benjamín Salomón y familia, participan con profundo dolor sus fallecimientos y ruegan oraciones en sus memorias para que gocen de la paz y gloria eternas.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Queridos amigos como duele vuestra partida inesperada a la Casa del Señor. Con Carlitos conocernos desde la niñez y profesor universitario de mis hijos, con Chiqui Egresar de nuestro secundario; los afectos se sienten sin necesidad de vernos aun teniendo nuestros hogares tan cerca, acompañamos a sus queridos hijos y flia. en tan doloroso momento. Rogamos oraciones en su memoria. Marta G. Tagliavini, sus hijos Franco y Daniel.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Maximiliano Pernigotti, su esposa Natalia Candelero e hijas participan con profundo dolor sus fallecimientos y acompañan a sus familiares en tan dificil momento.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Vittorio Yanucci, su esposa Maria Eugenia Pernigotti e hijos participan sus fallecimientos y acompañan a sus familiares en estos momentos de pesar.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Nicolás Checa y Personal de Expreso San Nicolás participan con pesar sus fallecimientos y acompañan a sus familiares en estos momentos de tanto pesar.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Félix Pernigotti, María Marta Andrés, participan con profundo dolor el fallecimiento de los padres de su cuñada Soledad acompañan en tan difícil momento a sus hermanos Carla, Felipe y demás fliares. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Amigo Carlitos, tus comienzos en el rugby de la U.Catolica, tu interés por necesidades del club Estudiantes de HH, tus ideales políticos, tus emprendimientos agrícolas ganaderos, el comercio, te marcarán como un hombre a seguir. Te fuiste amigo y mucha gente lo sentirá en el alma. Un abrazo. J. F. Guzmán Olivera.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Marta Rafael participa el fallecimiento de los padres de Soledad, Carla, Felipe y acompaña con oraciones a la querida familia Barrio.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Estela Rafael participa el fallecimiento de sus amigos Carlín y Delia y acompaña a la familia en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Compañeros y amigos de la Escuela Centenario Laprida participan con profundo dolor sus fallecimientos y acompañan a su familiares en estos momentos de profundo pesar. Jorge Eduardo Lamadrid, su esposa Dra. Nilda Ayuch, sus hijas Maria Constanza y María Ximena elevan oraciones en su memoria.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Roberto Enrique Pinto, María Elena Villegas y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Carlín y Chiqui y acompañan a sus hijos en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Rodrigo Palmieri y Virginia Pinto Villegas y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de Carlín y Chiqui y acompañan a sus hijos en esto difíciles momentos. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. León F. Martinetti, su esposa Carmen Lantella e hijas Marité y Lucia, participan con profundo dolor sus fallecimientos y acompañan a sus familiares en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Consejo de Facultad, Decana, Secretaria, Directores de Carrera, Personal Técnico, Docente y no Docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCSE, Acompañan a la Profesora y Consejera Estela Madias de Barrio y a su esposo Fernando en este difícil momento. Ruegan oraciones.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Daniela Machao y familia, acompañan a Purita y Fernando este duro trance, pidiendo consuelo por la pérdida. Ruegan oraciones.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Viviana Yanucci, Fernando Galizzi y sus hijos Franco, Sara y José participan con dolor del fallecimiento del padre de Sole y acompañan a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Enrique Cazzaniga y Tota Filippa: sus hijos Quique, Gabriela, Eugenia y Ricardo participan sus fallecimientos y acompañan a su hermano Fernando y a sus hijos en este doloroso momento. Que brille para Carlitos y Chiqui la luz que no tiene fin.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Natividad Nassif y familia acompañan con mucha tristeza esta inesperada y dolorosa partida del Prof. Carlos Barrio y de su esposa Delia Vaulet. Ruega oraciones en sus queridas memorias.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Adela García Posse, acompaña a sus amigos Purita y Fernando por el fallecimiento de Carlos y Delia. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Alejandro Pernigotti, Maria Isabel Rebullida y sus hijos Alejandro y Pamela, Maria Victoria y Carlos, Nicolás, Facundo y Antonella, participan con profundo dolor sus fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Ricardo Gasparini, Beatriz Pernigotti y sus hijos con sus respectivas flias., participan con profundo dolor sus fallecimientos y ruegan oraciones en sus memorias.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Marita Montenegro, participa con dolor el fallecimiento de Carlos y Chiqui y acompaña con cariño a sus hijos, a Fernando, Purita y demás familiares. Ruega cristiana resignación.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. José Federico Vittar, participa con profundo dolor sus fallecimientos y acompañan a sus seres queridos ante irreparable pérdida. Eleva oraciones en su memoria.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas participan con profundo pesar sus fallecimientos y acompañan a su familia en el dolor.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Chini Habra Fernández y Lisardo Rodríguez, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este dolor. Elevan oraciones en su memoria.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Ana de Mayuli y sus hijas: Ana Claudia, Irene, Martha, su hijo pol. Sebastián Barrio y nietos Ernesto Mayuli y Gael Barrio participan con dolor sus fallecimientos.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Berta de Cornelli y sus hijos Carlos, Guti y Guillermo y sus respectivas familias, participan lamentable pérdida y piden a Dios resignación para su familia.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Juan Carlos Abdala y familia, participan su fallecimiento y el más sentido pésame a toda su familia. Elevan oraciones en sus memorias.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Su compañera del Jardín de Infantes Blanca Nieves; María Inés Chara e hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de sus Amigos de toda la Vida. Ruegan oraciones en sus queridas memorias.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Bochín Salomón de Los Juríes, su hijo Franco Salomón y su sobrino Lisandro Alegre, muy apenados despiden a Carlos y su esposa y acompañan a Fernando en estos momentos de profundas y amargas tribulaciones, pidiendo al Altísimo de a toda su familia Cristiana resignación.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Carlos Rodolfo Epstein, Laura Mabel Vittar de Epstein y flia. participan con profundo dolor sus fallecimientos y elevan oraciones en sus memorias.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Lucho Zabello, su esposa Mony Salomón, sus hijos Sandro y Oscar con sus respectivas flias., expresan su dolor ante esta tremenda desgracia que costó la vida de Carlos y su esposa., Acompañan a su hermano Fernando, a sus hijos y nietos rogando que sus almas descansen en la paz del Señor.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Compañeritos y papás de Salita de 3 años, acompañan en este difícil momento a la familia Barrio - Pernigotti. Rogamos oraciones en su memoria y brille para ellos la luz que no tiene fin.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Bochi Corneli, su esposo Mufid Auad, sus hijas Ale y Fabi, sus yernos Marcelo y Daniel, sus nietos Pablo y Martín participan con dolor sus fallecimientos y acompañan a su hermano Fernando y demás familiares en estos momentos de dolor.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Beba Di Piazza, María Teresa Verdugo, Graciela Lescano, Silvia Diaz, Maria Luisa Nallar, Paula Rodriguez y María Inés Chara participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida amiga Chiqui y su esposo Carlos. Acompañan sentidamente a sus queridos hijos Sole, Carla y Felipe.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. "Que Dios los reciba en su eterna morada". Sus amigos Silvia Diaz, su esposo Claudio Paz, sus hijos Silvina, Leonardo Paz y flia. participan con profuno dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en sus memorias.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Prof. Rosa Yolanda Alegre, sus hijos Carlos A. Scarano y flia., Juan José Scarano y flia. participan con dolor el fallecimiento del Cdor. Carlos Barrio y de su digna esposa y lamentan profundamente la tragedia. Le deseamos al Cdor. Fernando Barrio y flia. nuestro sentido pésame. Que Dios los tenga en su gloria.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Dorita Llapur, Lorena Medina, Inés Chara y Lissi Cisneros lamentan profundamente el fallecimiento de su querida amiga y excompañera "Chiqui" y de su esposo. Acompañan en este momento de gran dolor a sus hijos, hermanos y demás familiares.

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Federico Fabián Badami y familia, participan con profundo dolor sus fallecimientos. Rogamos oraciones en su memoria.

BARRIO, CARLOS CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/20|. Ing. Luis E. Báez, Mary Domínguez e hijos acompañan en el dolor a sus hijos, nietos, a su hermano Fernando y demás familiares ante tan irreparable pérdida. Elevan una plegaria para que Dios lo tenga en la gloria.

BARRIO, CARLOS CPN.- VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. "El Consejo Profesional de Ciencias Economicas participa con profundo dolor del fallecimiento del padre de su matriculado Cr. Carlos Barrio y su esposa Delia Ines Vaulet, descanse con el Señor esperando su resurrección.

BARRIO, CARLOS CPN.- VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Economicas participa con profundo dolor del fallecimiento del padre de su matriculado Cr. Carlos Barrio y su esposa Delia Ines Vaulet, descanse con el Señor.

BARRIO, CARLOS CPN.- VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Economicas, Cra. Luisa Elvira del C. Argañaras participa con profundo dolor del fallecimiento del padre de su matriculado Cr. Carlos Barrio y su esposa Delia Ines Vaulet. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

BARRIO, CARLOS CPN.- VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Carlos Tahhan y flia, participan con profundo dolor y ruegan oraciones en sus memorias.

BARRIO, CARLOS CPN.- VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Miguel Ángel Caputo y Maria Luisa Pernigotti, sus hijos y nietos, participan con dolor sus fallecimientos y ruegan por sus almas en la vida eterna.

BARRIO, CARLOS CPN.- VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. José Agustin Pernigotti y Mabel Chaud, sus hijos, acompañan en su dolor a la familia, participan con pesar sus fallecimientos y ruegan oraciones en sus memorias.

CORTÉS, ARTURO EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/20|. Su esposa Alba, hijos Diego y Silvina, nieto Mateo y demás fliares. participan el fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 9 hs. casa de duelo sala 2 . P.L. Gallo 330 SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

CORTÉS, ARTURO EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/120|. Su esposa Alba e hijos Diego y Silvina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

CORTÉS, ARTURO EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/120|. Su prima Alicia Bravo, su hijo Juan Roberto, hija política Tere, nietas Celeste y Virginia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORTÉS, ARTURO EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/120|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas participa con profundo dolor del fallecimiento del padre de su matriculado Cr. Diego Cortés, descanse con el Señor esperando su resurrección.

CORTÉS, ARTURO EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/120|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas participa con profundo dolor del fallecimiento del padre de su matriculado Cr. Diego Cortés, descanse con el Señor esperando su resurrección.

CORTÉS, ARTURO EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/120|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Cra. Luisa Elvira del C. Argañarás, participa con profundo dolor del fallecimiento del padre de su matriculado Cr. Diego Cortes. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia

CORTÉS, ARTURO EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/120|. Marcelo Cerezo, Mirta Sánchez y José Luís Sánchez participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Diego. Acompañan a toda la familia en este momento de dolor y ruegan a Dios por su descanso eterno. Frías.

CORTÉS, ARTURO EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/120|. Claudio y Daniel Cerezo participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Diego. Elevamos oraciones por su descanso en paz y cristiana resignación a su familia.

OLIVERA ARREDONDO, PABLO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en San Cugat del Vallés-Barcelona- España el 1/1/20|. Sylvia Monti de Bruchmann y su hijo José Horacio participan con tristeza la partida del querido Pablo, acompañan a Mariluy y toda su familia con oraciones.

OLIVERA ARREDONDO, PABLO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en San Cugat del Vallés-Barcelona- España el 1/1/20|. Lucrecia Uriondo de Echegaray y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y acompañan con mucho cariño a sus hijos, a su mamá Marilui, sus hermanos y demás seres queridos en este momento de gran tristeza.

OLIVERA ARREDONDO, PABLO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en San Cugat del Vallés-Barcelona- España el 1/1/20|. Eduardo Bonacina , Marta Lezana e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su sobrino Pablito . Ruegan oraciones en su memoria.

OLIVERA ARREDONDO, PABLO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en San Cugat del Vallés-Barcelona- España el 1/1/20|. Viviana Pinto y sus hijos Ignacio, Joaquín, Hernán y Magdalena de Arzuaga y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su madre Marilui, hermanos e hijos con gran cariño y elevan oraciones en su memoria.

PISETTA, OCTAVIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 5/1/20|. Las ex compañeras de 5to B del Colegio de Belén de su esposa Silvina, participan y acompañan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, GABRIEL VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/19|. "Señor ya está en su casa, permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno". Pablo López Casanegra y Dra. Matilde Schmidt, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tal dificil momento. Ruegan Oraciones en su memoria.

RUIZ, GABRIEL VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/19|. Arq. Ricardo López Casanegra participa con profundo pesar su fallecimiento. Ruega Oraciones por el eterno descanso de su alma.

RUIZ, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/20|. Su esposa Analía Ledesma y su hija Ana Ruiz participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SÁNCHEZ, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/20|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino". Sus tíos Esther, Reina, Olga, Nori, Mirta, Rafa y tus primos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TORRES, JULIO CÉSAR (Chingolo) (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/18|. "Solo en Dios descansa mi alma porque de él viene mi salvación, sólo él es mi roca, mi alcázar: no vacilaré". Su madre Chabela Torres, su compañera Paola Gerez, sus hijos Jesús, Lucas y Valentín; sus hermanos Cuni, Peri, Fernando, Ana, Carolina, Víctor y Edgardo Federico Cáceres y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica, al cumplirse 2 años de su fallecimiento.

VAULET, DELIA INÉS - BARRIO, CARLOS C.P.N. (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. "Que el Señor los reciba en su manto misericordioso, haciendo brillar para ellos la luz que no tiene fin". Acompañan a sus hijos y demás fliares. Su prima Graciela Ruiz de Vaulet, su hija Vanesa Vaulet y esposo. Rogamos oraciones por sus eternos descansos.

VAULET, DELIA INÉS - BARRIO, CARLOS C.P.N. (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. "El Señor es mi Pastor nada me puede faltar y en verdes prados me hará descansar". Acompañan a sus hijos y demás fliares. Su prima NoemÍ, María Vaulet, hijos Félix, Walter, Carla y respectivas flias. Rogamos oraciones por sus eternos descansos.

VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/20|. "Chiqui querida, vivirás por siempre en nuestros recuerdos mas apreciados y queridos de la infancia de nuestros hijos". Maria Clelia Gutierrez, Carlos Borges e hijos Cecilia, Carlos María y Agustina, con sus respectivas familias, acompañan con profundo dolor a sus hijos y hermana Chochy Vaulet y ruegan por su eterno descanso.

VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Personal directivo, docente, maestranza y comunidad educativa Jardin Municipal Nº 1 Blanca Nieves participa con dolor el fallecimiento de la ex-docente de la institucion. Ruega una oración en su memoria.

Invitación a Misa

DEL CASTILLO, SELVA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/20|. Sus hijas Verónica y Vanesa, sus hijos políticos Ariel y Marcos, sus nietos y sobrinos nietos, sus hermanos Nelly, Eliberto, Elvio, sus cuñados Alicia y Roger y demás familiares invitan a la novena en su memoria, al cumplirse 9 días de su fallecimiento que se realizará hoy Sábado 11/01/20 a las 20 hs en su domicilio de la localidad de Vinal Isla Dpto Figueroa y a la misa que se oficiará el Domingo 12/01/20 a las 21 hs en la Parroquia Santiago Apóstol de la Ciudad de La Banda.

DÍAZ, TEODOSIA DE JESÚS (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/20|. "El Señor es mi pastor nada falta. En verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce, no temeré peligro alguno, porque tú Señor, estás conmigo. Tu verdad y tu amor me acompaña y en tu casa Ohh, Señor !!! por siempre viviré!! Su hija política Lic. Sonia Viviana Leiva y familia invita a la misa el día 12/1/20 a las 10 hs. al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

GRECCO DE PULLARELLO, MARÍA NINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/16|. Querida madre, vivirás por siempre en nuestros corazones. Sus hijos Antonio, Vicente, Mary y Miguel Ángel con sus respectivas flias. invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la iglesia San Francisco, al cumplirse un nuevo aniversario de su partida a la casa del Señor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

La Banda

Sepelios Participaciones

SILVA, MARÍA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/20|. Sus vecinos René O. Gómez y Ada Costilla, participa su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

Invitación a Misa

GÓMEZ, JULIO JACINTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Vivirás por siempre en nuestro corazón. Tu esposa, hija y nietos invitan a la misa al cumplirse dos años de su fallecimiento el día lunes 13 a las 20:30hs en la Parroquia Santiago Apostol (La Banda)

Interior

Sepelios Participaciones

ABDALA, EMILIA (Mimí) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/20|. Querida mamá, fuiste un ejemplo, le agradezco a Dios haberte tenido como madre... te amaré por siempre. Su hija Analía, Ramón, sus nietos Eze, Luli, Maxi y Bauti. Que el Señor te cobije junto a él. Sus restos fueron inhumados el día 10/1 en la ciudad de Quimilí.

ABDALA, EMILIA (Mimí) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/20|. Abuela, te extrañaremos mucho. Siempre presente y preocupándote por nuestro bien. Fuiste como una madre para nosotros. Le rogamos a Dios te tenga en la Gloria. Sus nietos que nunca la olvidarán Ezequiel, Luciano, Máximo y Bautista Cortina.

ABDALA, EMILIA (Mimí) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/20|. Querida Mimi, gracias por todo. Te recordaré por lo que fuiste, una gran mujer, gran madre y mejor abuela. Besos al cielo. Ramón Cortina.

ABDALA, EMILIA (MimÍ) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/20|. Graciela Elías de López, Richard López y flia. acompañan a Analia y Marcela y su respectivas familias en su dolor. Ruego una oración en su memoria.

ABDALA, EMILIA ( Mimí) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/20|. Marisa Pérez Nazar de Uardene y Roberto Pérez Nazar con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso en paz. Nuestras condolencias para su hija Analia y a todos su familiares.

ABDALA, EMILIA ( Mimí) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/20|. Francisco Pérez Nazar y Cristian Cocheri participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Mimi y elevan oraciones por su eterno descanso en paz. Te vamos a extrañar!!!

DÍAZ, SULEMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/20|. Su esposo Orlando Reynoso, hijos Liliana, Carlos y Sandra, nietos Francisco, Mariela, Claudia, Daniel, Germán y Rodrigo, bisnieto Agustin, su hermana Orfelia e hijos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Esperanza. Clodomira. Caruso Seguros. Mutual Santiagueña. Serv. Realizado por EMPRESA SANTIAGO.

GÓMEZ, GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/20|. Su esposa María Elvira Leguizamón, su hijo Eber, nietos, hermanos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Forres. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 421-9787.

NUNO, ALBERTO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció 8/1/20|. La comunidades religiosas "Virgen Desata Nudos" y "San Expedito" de los barrios Belgrano y Bicentenario participan su fallecimiento y acompañan a su hija Adriana Nuno y a su nieta Mica en el dolor y la resignación, Se ruega una oración en su memoria.

RUIZ, GABRIEL VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/20|. Su esposa Charo, sus hijos Marianella, Gabriel, Valentina y Gabriela, su nieto Nemias, sus padres Victoria Navarrete y Félix Ruiz, sus hermanos Monica, Aldo, Fabián, Norma, Fico, Victoria, hnos. politicos, sobrinos y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9.30 hs. en el cementerio Local. Casa de duelo Arraga. Dpto. Silipica. EMPRESA SANTIAGO.

VALLEJOS, JUANA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/20|. Participan de su fallecimiento. Sus hijos, hijos políticos,nietos y bisneitos. Sala velatoria Belgrano 123. Frias. y serán inhumados en el cementerio San Agustín (Frias) a las 17 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia, Realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

VIZGARRA, PASCUAL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/20|. Autoridades, docentes, nodocentes y estudiantes de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNSE participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano del Ing. Edmundo Vizgarra Gómez, director de Ciencia y Tecnología de la provincia. Ruegan oraciones en su memoria.

VIZGARRA, PASCUAL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/20|. El Centro INTI Santiago del Estero, acompaña al Ing. Edmundo Vizgarra Gómez y a su familia en tan dolorosa pérdida. Rogamos oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

ROJAS DE SALAS, RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/20|. Sus hijos Cecilia, Verónica y Ramón; sus nietos Facundo, Berenisse y Jerónimo invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 en la Catedra Basilica al cumplirse nueve dias de su fallecimiento.