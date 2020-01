Karnevil, la hamburguesa vegana que crearon estos argentinos que ya venden 1000 por día

11/01/2020 - 09:36 El Cronista

Una empresa argentina le ganó a los grandes jugadores de la industria foodtech y lanzó una hamburguesa vegana a nivel nacional producida íntegramente en el país. A fines del año pasado, Felices las vacas presentó Karnevil, medallón símil carne, que ya venden en más de 1600 puntos comerciales y con el que prevén llegar a supermercados y cadenas de hamburgueserías.

“Fueron 18 meses de trabajo con viajes de por medio para conseguir ingredientes que acá no habían. Era un deseo que teníamos hace tiempo porque sentíamos que no había un producto con estas características en el mercado local”, afirma Roberto Cantoli, cofundador y CEO de la compañía. Con poco más de dos semanas desde su debut, Karnevil ya vende 1000 unidades por día (500 bandejas de dos hamburguesas de 115 gramos cada una).

El medallón es vegano dado que está hecho a base de proteína de arveja texturizada. “Usualmente se utiliza proteína de soja e incluso habíamos arrancado a formularla con ese ingrediente, teníamos casi todo listo para lanzarla así, pero a último momento entró la arveja”, revela el emprendedor. La firma cuenta con una planta de producción propia ubicada en Villa Adelina, donde elabora los 32 productos de su portfolio, excepto el alfajor que es tercerizado.

Para la línea de hamburguesas invirtieron más de u$s 4000 y tiene una capacidad de fabricar 5000 unidades diarias. “Recién arranca pero lo vemos como un número viable para este año”, apunta Cantoli. Su precio de venta sugerido es de $ 210 la bandeja.

Dentro del plan de la compañía figura el lanzamiento del pack de 24 unidades de Karnevil, enfocado en las cadenas de hamburgueserías. Por el momento, el producto es distribuido en almacenes y dietéticas, sin embargo, también mantienen charlas con Jumbo, donde ya venden el resto de sus elaboraciones, para incluir esta novedad.

Felices las vacas nació en 2016 de la mano de Cantoli y su socio, Gastón Luque, tras haber adoptado la filosofía vegana unos años antes. Primero inició su camino como una empresa de lácteos alternativos y en 2019 se transformó en una alimenticia más integral. En su portfolio figuran bebidas de castaña, smoothies, yogures, chocolates, queso crema, mozzarella, quesos veganos y dulce de leche de almendras. “Nuestro propósito es hacer una carta de alimentos alternativos para que nosolo estén en dietéticas sino también en locales de sushi, pizzerías y hamburgueserías”, aseveró el directivo.

Estados Unidos aparece como la cuna del desarrollo de la industria foodtech con dos de sus principales players: Beyond Meat e Impossible Foods. No obstante, ninguno de los dos aún plantó bandera en el mercado local. La que sí pateó el tablero fue la rosarina Frizata, que lanzó la FriBurger Veggie en septiembre de 2019. Esta opción no es vegana, ya que tiene proteína de huevo, y solo se consigue en Rosario y Buenos Aires a través de su tienda online a un valor de $ 468 la caja de 12 unidades.

En 2019, la compañía experimentó un crecimiento del 300% en su facturación principalmente por los 10 lanzamientos que realizó. “Apostamos con nuestra distribución a aportar cada vez más productos para facturar más”, explicó. El año anterior había registrado ingresos por $ 10 millones.