Se dio a conocer el fixture del Torneo Regional

12/01/2020 - 03:08 Deportivo

El Consejo Federal de AFA, dio a conocer el fixture y la modalidad de disputa para el Torneo Regional Federal Amateur, donde nueve representativos de la provincia competirán por un ascenso a la tercera categoría en importancia del fútbol argentino.

El mismo tiene previsto iniciarse el 2 de febrero y tras cuatro fases, se conocerá a los cuatro equipos que saltarán al Federal A.

El cronograma es el siguiente. Zona 1: Independiente de Beltrán; Sportivo Fernández; Unión Santiago y La Costanera de Las Termas

1ª fecha 02/02: Independiente (B) vs. La Costanera de Las Termas; Unión Santiago vs. Sportivo Fernández. 2ª fecha - 09/02: Sportivo Fernández vs. Independiente (B); La Costanera de Las Termas vs. Unión Santiago. 3ª fecha 16/02: Independiente (B) vs. Unión Santiago; Sportivo Fernández vs. La Costanera de Las Termas

4ª fecha 23/02: La Costanera de Las Termas vs. Independiente (B); Sportivo Fernández vs. Unión Santiago. 5ª fecha 01/03: Independiente (B) vs. Sportivo Fernández; Unión Santiago vs. La Costanera de Las Termas. 6ª fecha 08/03: Unión Santiago vs. Independiente (B); La Costanera de Las Termas vs. Sportivo Fernández.

Zona 2: Vélez de San Ramón; Talleres de Nueva Esperanza; Atlético El Quemado y Sportivo Tintina

1ª fecha 02/02: Talleres de Nueva Esperanza vs. El Quemado y Vélez vs. Sportivo Tintina. 2ª fecha 09/02: Sportivo Tintina vs. Talleres; El Quemado vs. Vélez. 3ª fecha 16/02: Talleres vs. Vélez; Sportivo Tintina vs. El Quemado

4ª fecha 23/02: El Quemado vs. Talleres; Sportivo Tintina vs. Vélez. 5ª fecha 01/03: Talleres vs. Sportivo Tintina; Vélez vs. El Quemado. 6ª fecha 08/03: Vélez vs. Talleres; El Quemado vs. Sportivo Tintina.

Zona 3: San Lorenzo de Alem; Instituto Tráfico de Frías y Unión Sportiva de Recreo

1ª fecha 02/02: San Lorenzo vs. Tráfico. Libre: Unión Sportiva de Recreo

2ª fecha 09/02: Unión Sportiva vs. San Lorenzo, Libre: Instituto Tráfico. 3ª fecha 16/02: Instituto Tráfico vs. Unión Sportiva. Libre: San Lorenzo. 4ª fecha 23/02: Instituto Tráfico vs. San Lorenzo. Libre: Unión Sportiva. 5ª fecha 01/03: San Lorenzo vs. Unión Sportiva Libre: Instituto Tráfico. 6ª fecha 08/03: Unión Sportiva vs. Instituto Tráfico. Libre: San Lorenzo de Aleml