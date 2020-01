13/01/2020 - 01:52 Economía

Economistas valoraron las medidas dispuestas en el primer mes de gobierno de Alberto Fernández.

“Creo que el presidente Alberto Fernández ha tomado medidas y dio señales positivas en general, especialmente las vinculadas a la responsabilidad fiscal, y aunque aún no hay un plan integral completo, hay señales en estos aspectos que van en buena dirección”, opinó Gabriel Rubinstein, consultor en Economía y Finanzas, en declaraciones a radio Milenium.

“Hay otras señales más controvertidas referidas a la cerrazón del comercio exterior y algunas cuestiones del cepo cambiario que no están resueltas como el giro de dividendos, el pago de deudas, pero en general el balance de las medidas tomadas es positivo”, dijo.

Más cauto, el economista Daniel Marx, consideró que en este primer mes de gestión en materia económica, el gobierno “puso énfasis en tratar de corregir la tendencia de las cuentas fiscales”; y observó que “se encontró con cuestiones de todo tipo para resolver”.

Además se mostró expectante sobre el futuro al vaticinar que “se va a ir viendo en las próximas semanas o meses”, en relación a los pasos a seguir que incluyen la renegociación de la deuda.

En cuanto a la política monetaria Rubinstein remarcó que “en el esquema económico actual, no hay una flotación cambiaria libre, estamos en cepo cambiario, no hay una fijación de precios libres, no hay tarifas libres, va a haber paritarias inducidas por el gobierno. Bajo ese esquema la política monetaria, es lo que se fija”.

Pronosticó que “la inflación va a ser del orden del 30%, que no es un objetivo pero es una referencia. Con esa referencia, el Central examina técnicamente cuál es la demanda de dinero para esa tasa de inflación”.