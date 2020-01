Intentaron estafarlo diciéndole que ganó un TV y $60 mil en un sorteo de Samsung

13/01/2020 - 02:00 Policiales

“A las 17:55 del día domingo 12 de enero, el número 1128372839 se comunicó con quien escribe para informarme sobre un beneficio obtenido en un sorteo de la empresa Samsung Argentina, con el cual me hacía acreedor de un Smart TV 55 pulgadas, y 60 mil pesos.

El supuesto empleado de la firma se identificó como Javier González, operador 080 de la compañía. En la comunicación, el estafador manifestó que, “resulté ganador de un Smart TV 55” el cual podía retirar de algunas de las siguientes casas, Frávega, Musimundo (además mencionó otras casas) y también expresó que le aparecía la casa comercial Maxihogar”.

Para poder retirar el premio, el beneficiario (en este caso yo) debía presentar DNI, fotocopia del mismo de ambos lados, y una boleta de servicio para acreditar el domicilio.

Posteriormente, el estafador expresó que, “ahora para hacer la acreditación de los 60 mil pesos, usted debe recurrir a un cajero para emplear Home Banking, que opera la red de cajeros Link y Banelco”, y avisarle cuando esté allí para continuar con las indicaciones para que se me acredite el dinero.

Cuando le expresé que, si no podía ser a través de la computadora o celular, el supuesto operador respondió que, “sí o sí tiene que ser mediante cajero, dado a que allí existen cámaras de seguridad que registran día, hora, minutos y segundos exacto para que ellos certifiquen la entrega del dinero”.

Allí le consulté si cómo iba a ser posible que me acrediten dinero si ellos no tenían mi CBU, número de cuenta. González me dijo que, me pasaba con un Analista de Sistemas de Home Banking para que me explique mejor, y que no desconfié, ya que no me estaban pidiendo nada.

Con el mismo teléfono, sin pasar de interno a interno, el supuesto empleado de la red me respondió que, cuando esté en el cajero, les avise así ellos me generan un código de seis dígitos, y que automáticamente en cuestión de segundos se me acreditará el dinero, con todos los justificativos ante Afip para que la Agencia Federal de Ingresos Brutos no me sancione por no poder aclarar la procedencia del dinero. “Tenga en cuenta que esta plata es de un sorteo”, me expresó.

Cuando sostuve que dudaba del sorteo (del cual ellos me dijeron que era un beneficiario por provincia) me expresó que le consultara lo que quisiera, que todo podía responder, o incluso llamar al mismo teléfono del que me llamaban y que me iba a atender un chico o una chica de recepción para garantizarme el premio, o bien dirigirme a calle San Martín 629 de CABA para consultar, pero que debía saber que, “el dinero únicamente se acreditaba si ya mismo me apersonaba a los cajeros”, que no me lamente después de haber desperdiciado esta posibilidad única, ya que al cortar, automáticamente con el escribano de la empresa hacían otro sorteo.

Tras un breve cruce de palabras, se enojó porque le dije que me parecía una estafa, que él está en una oficina en su día laboral ganándose el pan para su familia, y que yo lo había insultado y faltado el respeto. Me volvió a insistir, pero mantuve mi postura”.