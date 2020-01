Gallardo recibió el premio al mejor DT de América

13/01/2020 - 02:25 Mundo River

El argentino Marcelo Gallardo, actual entrenador de River Plate, recibió anoche en Uruguay por segundo año consecutivo el premio que entrega el diario El País de ese país, al mejor técnico de América.

“El deseo es que el año que entra siempre sea el mejor. Es una manera de sentir, de no conformarse, de seguir siendo competitivos, de no aflojar. Hay una manera de jugar que sentimos que queremos seguir plasmando más allá de los jugadores que se puedan ir y que puedan llegar”, expresó el “Muñeco” al subir al escenario.

Gallardo se volvió a destacar en su trabajo en 2019 al frente de River, ya que ganó la Copa Argentina, la Recopa Sudamericana y llegó a la final de la Copa Libertadores de América, que perdió ante Flamengo.

“Me reconozco como un uruguayo adoptivo”, se encargó de remarcar. Claro, en Uruguay también le demuestran su cariño y admiración a cada paso, como sucedió el sábado por la noche durante el amistoso frente a Nacional, club donde se retiró campeón y donde arrancó campeón su rol de entrenador. Y esa situación triunfal se repite por estos días, más allá de lo que fue el traspié del sábado en el amistoso en Maldonado. Porque el Muñeco y su River terminaron la década pasada campeones (Copa Argentina) y el DT arranca la nueva con el primer premio del año.

Identidad

“Queremos seguir identificándonos con una idea, algo que sucede hace mucho tiempo. Somos un equipo que mantiene una estructura de cinco años y eso refleja que los proyectos existen. Es verdad que se sostienen con resultados, pero la forma es importante. Este premio se entrega no sólo a mí, soy la cabeza de un grupo que tiene un gran sentido de pertenencia, y creo en eso. Me considero un privilegiado de estar en el lugar que quiero estar, siguiendo con esa idea y mentalidad de exigencia para seguir año tras año en una posición de privilegio. Este año no pudimos ganar la Libertadores, nos faltó un poquito, pero esto es un reconocimiento”, expresó durante la coqueta ceremonia que organiza el Diario El País, responsable de esa clásica y reconocida encuesta anual en la que el “Muñeco” volvió a ganar.