El profundo dolor de Benavides por la muerte de su gran amigo

13/01/2020 - 02:33 Deportivo

La séptima etapa del Rally Dakar 2020 quedará grabada en la memoria de todos porque lamentablemente ayer falleció el piloto portugués Paulo Gonçalves, ex compañero de Kevin en el Monster Energy Honda Team y amigo de toda la familia Benavides.

Kevin fue el vencedor de la etapa y le dedicó el triunfo a su amigo, a quien bajó a socorrer sin saber que se trataba de él en el accidente: “No tengo palabras para explicar la tristeza que tengo. Hoy cuando llegué al punto del accidente, me detuve y me paré al lado de Toby (Price), y ya estaban los médicos trabajando por lo que no me acerqué. Nunca me di cuenta que eras vos el piloto que estaba en el suelo a unos 10 metros de mí, pensaba que era tu compañero de equipo porque al largar desde atrás perdí el orden. Luego me dijeron que continúe, así que me subí y seguí. Llegue al refueling, y ahí otros pilotos me hicieron entender que eras vos el que había caído”.

“Me desplomé en el piso, y aún quedaban 70 kilómetros. Continué llorando cada kilómetro hasta el final. Gané la etapa y te la dedico para vos con mucho dolor. Vos me enseñaste a siempre seguir y sonreírle a la vida, sos mi admiración como piloto, agradezco a la vida por haberte puesto en mi camino y haber podido compartir tantos momentos increíbles e inolvidables. Ahora entiendo que seguramente no quisiste que te vea ahí, siempre te recordaré como la gran persona, piloto y amigo que fuiste conmigo”.

“Tendré un ángel que me guiará desde arriba el camino. Te quiero siempre, tu amigo el más paqui, Max”.

Finalmente envió sus condolencias “para toda la familia Gonçalves”.

Luciano, el piloto del Red Bull KTM Factory Racing, llegó en la cuarta posición y también se conmovió con la muerte de su amigo Paulo: “Qué tristeza y vacío en el pecho que siento con esta noticia, no puedo creer lo que pasó hoy, se fue una leyenda del Dakar y una increíble persona y amigo, siempre dispuesto a enseñar y dar consejos. Realmente muy difícil digerir este momento, cuando hace unas horas estuve con vos en el refuelling y te dije que venías a fondo. Te vamos a recordar siempre como el crack que fuiste dentro y fuera de pista. Que descanses en paz, Pauliño”.

La etapa 8 finalmente se canceló y los pilotos volverán a disputar el Dakar este martes en la etapa 9.

Luciano Benavides se encuentra séptimo a 38 minutos y 58 segundos del líder Brabec, mientras que Kevin está en el puesto 26.