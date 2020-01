El filme “Guasón” arrasó con las nominaciones a los Oscar de Hollywood

13/01/2020 - 21:43 Pura Vida

La película “Guasón”, de Todd Philips, con 11 nominaciones, encabeza la lista de candidaturas para la 92º edición de los premios Oscar que se realizará el 9 de febrero, en el Teatro Dolby de Los Ángeles, seguida por “El irlandés”, de Martin Scorsese; “Érase una vez en Hollywood”, de Quentin Tarantino; y “1917”, de Sam Mendes, con menciones en 10 rubros cada una.

Estos cuatro filmes están presentes en los rubros mejor película y mejor director, donde tendrán un duro rival como “Parásitos”, del coreano Boon Jong-ho.

Presencia argentina

En una nómina de los premios Oscar sin presencia nacional, los argentinos Pablo Helman, Leandro Estebecorena y Nelson Sepúlveda, responsables de efectos visuales y del rejuvenicimiento digital de los protagonistas de “El irlandés”, de Martin Scorsese, van por una estatuilla.

En el caso de Helman, responsable de la supervisión de los impactantes efectos visuales del filme producido por Netflix que aspira a otros nueve lauros de la Academia de Hollywood, ya tuvo otras dos nominaciones por sus trabajos en “Episodio II” de Star Wars y “La guerra de los mundos”.

La puja por el Oscar en efectos visuales enfrentará a los argentinos que trabajaron para el autor de “Taxi driver”, “Toro salvaje” y “Casino”, entre más, con los responsables de esas áreas en los filmes “1917”, “Avengers: Endgame”, “El rey león” y “Star Wars: El ascenso de Skywalker”.

Rubros con presencias de notorias figuras de la actuación y dirección

MEJOR PELÍCULA

“Ford vs. Ferrari”, “The Irishman”, “Jojo Rabbit”, “Joker”, “Little Women”, “Marriage Story”, “1917”, “Once Upon a Time in Hollywood” y “Parasite”.

MEJOR DIRECTOR

Martin Scorsese (“The Irishman”), Todd Phillips (“Joker”), Mendes (“1917”), Quentin Tarantino (“Once Upon a Time in Hollywood”) y Bong Joon Ho (“Parasite”).

ACTRIZ PROTAGÓNICA

Cynthia Erivo (“Harriet”), Scarlett Johansson (“Marriage Story”), Saorise Ronan (“Little Women”), Charlize Theron (“Bombshell”) y Renee Zellweger (“Judy”).

ACTOR PROTAGÓNICO

Antonio Banderas (“Pain and Glory”), Leonardo DiCaprio (“Once Upon a Time in Hollywood”), Adam Driver (“Marriage Story”), Joaquin Phoenix (“Joker”) y Jonathan Pryce (“The Two Popes”).

ACTOR DE REPARTO

Brad Pitt (“Once Upon a Time in Hollywood”), Al Pacino (“The Irishman”), Joe Pesci (“The Irishman”), Tom Hanks (“A Beautiful Day in the Neighborhood”) y Anthony Hopkins (“The Two Popes”)

Kathy Bates va en busca de la consagración con un filme de Clint Eastwood

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Kathy Bates (“El caso de Richard Jewell”), Laura Dern (“Historia de un matrimonio”), Scarlett Johansson (“Jojo Rabbit”), Florence Pugh (“Mujercitas”) y Margot Robbie (“El escándalo”).

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

“1917”, “Entre navajas y secretos”, “Historia de un matrimonio”, “Érase una vez en Hollywood” y “Parásitos”.

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

“El irlandés”, “Jojo Rabbit”, “Guasón”, “Mujercitas” y “Los dos papas”.

MEJOR FOTOGRAFÍA “1917”, “El irlandés”, “Guasón”, “The Lighthouse” y “Érase una vez en Hollywood”.

“Dolor y gloria” es la favorita

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

“Corpus Christi” (Polonia), “Honeyland” (Macedonia), “Les misérables” (Francia), “Dolor y gloria” (España) y “Parásitos” (Corea del Sur).

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA.

“1917”, “El escándalo”, “Guasón”, “Judy” y “Maléfica: Dueña del mal”.

MEJORES EFECTOS VISUALES

“1917”, “Avengers: Endgame”, “El irlandés”, “El rey león” y “Star Wars: El ascenso de Skywalker”.

Documental, Música y Vestuario

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

“‘In the Absence”, “Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)”, “Life Overtakes Me”, “St. Louis Superman” y “Walk Run Cha-Cha”.

MEJOR MÚSICA

“1917”, “Guasón”, “Mujercitas”, “Historia de un matrimonio” y “Star Wars: El ascenso de Skywalker”.

MEJOR VESTUARIO

“El irlandés”, “Jojo Rabbit”, “Guasón”, “Mujercitas” y “Érase una vez en Hollywood”. l