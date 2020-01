“La gente te pide la Libertadores”

14/01/2020 - 01:34 Mundo Boca

Miguel Ángel Russo habló de su Boca Juniors. De lo que sucede dentro del campo de entrenamiento, y también de lo que sucede fuera de él, pero hizo hincapié en algo: la obsesión del hincha por ganar la Copa Libertadores de América.

“Hay una situación que tenemos que resolver que es la Copa Libertadores. La gente de Boca te pide la Libertadores. Cuando llegué en 2007 me pedían lo mismo. Me dicen ‘ganá la copa’“, señaló Russo en una nota concedida a TN.

Russo es, justamente, el técnico que dirigió al equipo que ganó por última vez la Copa Libertadores en 2007, y tenía entre sus integrantes a uno de los actuales vicepresidentes del club, Juan Román Riquelme.

“La gente no me pide que le gane a River. Seguramente el día que te toque jugar con River me va a pedir que le gane. El pasado no me condiciona, pero aunque la ganes (por la Libertadores) todos los años los hinchas te la van a seguir pidiendo”, puntualizó.

Cuando se le preguntó qué hacía falta para ganar la Libertadores, Russo reconoció que además de tener una o más individualidades, hace falta un equipo.

“Ojalá tenga un jugador como Riquelme en 2007. Román era lo que sobrepasaba la media, pero el equipo tenía niveles superiores como Palermo, Palacio, el Negro Ibarra, Banegas. Hoy en día uno solo (por un jugador) no te alcanza”, comentó

Además, Russo se refirió al Boca que prepara para el reinicio del torneo, al indicar que “en siete fechas se define la Superliga y estamos a un punto de la punta. Entendemos lo que es Boca y buscaremos lo mejor. Si no jugás bien al fútbol es muy difícil. Buscaremos jugar de la mejor manera, tomando los riesgos que tengamos que tomar, sabiendo lo que es Boca“.

Quizás el jugador más emblemático que tiene el plantel de Boca actual es Carlos Tévez, considerado por mucho el último ídolo en actividad del club. Sobre la situación del “Apache”, el flamante DT opinó: “Es jugador del club, tiene contrato... estamos en una etapa de conocimiento mutuo, no sólo con él, con todos. ¿En qué posición utilizarlo? no me gusta ese tipo de cosas. Lo futbolístico prefiero hablarlo con él, es la mejor manera pienso. El jugador es el primero que tiene saberlo y punto”.

Consultado sobre la lesión que sufrió Ramón “Wanchope” Ábila, dijo que “no fue nada. Hoy lunes se entrenó normal gracias a Dios. Pero en Boca es así. Cuando uno dice algo, se encienden las alarmas. Es normal. Ya está trabajando con nosotros”.

“Es simple, hablamos de fútbol, a veces sí, a veces no. Coincidimos en muchas cosas, eso es bueno porque me permite trabajar con libertad y tranquilo”, concluyó sobre su relación con Riquelme. l