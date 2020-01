Cure: “Es mi deseo estar a la altura de las circunstancias y dar lo mejor de mí”

14/01/2020 - 01:42 Deportivo

Central Córdoba continúa trabajando en su pretemporada, en la provincia de Córdoba, con el objetivo de lograr la permanencia en la Superliga y para luchar por ese objetivo, el cuerpo técnico decidió incorporar al delantero Dany Cure, quien ayer habló por primera vez como jugador del “Ferroviario”, donde reveló sus deseos y contó cómo lo recibieron sus nuevos compañeros.

“Al técnico (Gustavo Coleoni) no lo conocía personalmente. Hablamos claro, qué objetivos tiene el equipo y lo que espera de mí. Es mi deseo estar a la altura de las circunstancias y dar lo mejor de mi capacidad”, fueron las primeras palabras del venezolano.

“Estoy muy contento de haber llegado a este club. Los compañeros muy bien me trataron, y eso me ayuda para adaptarme rápido. Hay un objetivo claro de mantener la categoría y para eso, estamos trabajando en el día a día”, agregó el atacante que llega al Oeste proveniente del The Strongest, del fútbol boliviano.

“Hay una calidad humana enorme en este plantel y eso es muy bueno. En todas las actividades y rutinas durante el día, la buena vibra sobra. Hay compañerismo”, resaltó Cure en el diálogo que mantuvo con la prensa.

“Sacha” Sáez

Por otra parte, ayer se confirmó que el delantero Sebastián Sáez seguirá en su carrera profesional ligado al fútbol de Chile, ya que tiene nuevo club. Será el nuevo delantero de Unión La Calera.

Después de las negociaciones con Central Córdoba, que no pudieron llegar a buen puerto, el santiagueño seguirá en el fútbol transandino.

Sáez viene de cumplir una excelente labor con la camiseta de Universidad Católica, en donde aportó 16 goles en 41 partidos y logró consagrarse dos veces campeón del Torneo Nacional de Chile y quedarse con la Supercopa de Chile.l