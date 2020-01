Luciano habló del abandono de Kevin

14/01/2020 - 02:00 Deportivo

Luciano Benavides recordó la jornada ambigua que le tocó vivir, fue en la etapa 6 del Rally Dakar 2020, en donde fue testigo de primera mano de la rotura del motor de la Honda de su hermano Kevin, quien perdió más de tres horas y se despidió de la lucha por la carrera. “Sentí olor a aceite quemado. Vi que Kevin se tiró al costado de la pista. Supuse que se le había roto algo del motor o del embrague. Cuando me frené, Kevin apagó la moto y cuando la volvió a prender, salía humo blanco por todos lados por el motor. Estaba claro que estaba roto”, expresó en primera instancia Benavides.

El menor de los hermanos salteños reflexionó en torno a la situación. “Fue un momento horrible, pero gracias a Dios fue algo mecánico y no fue un golpe. Es muy frustrante que pasen estas cosas, que tanto esfuerzo quede en la nada”, puntualizó. El hombre de KTM relató el momento en el que tuvo que alejarse de Kevin para seguir su carrera. “Fue muy feo. No me quería ir. Me quedó esa imagen de salir, darme vuelta y verlo ahí. Fue horrible dejar a mi hermano tirado en el desierto”, dijo.l