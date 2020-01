“Leo” Gutiérrez, sin filtro: “La tendencia es que nos cobran todo en contra”

14/01/2020 - 02:06 Deportivo

Una vez finalizado el partido ante Regatas Corrientes, el entrenador de Olímpico, Leonardo Gutiérrez mostró su preocupación por los arbitrajes, no solo ante el elenco remero, sino a lo largo de la liga.

“Yo no soy de poner excusas cuando se pierde por los árbitros, pero la verdad es que esta situación me está indignando bastante, ya son once los partidos que jugamos y la tendencia es que nos cobran todo en contra, cuando hay algo para revisar va en favor del rival”, comenzó diciendo Gutiérrez con claro gestos de fastidio.

Al continuar puntualizando en situaciones que a su entender perjudicaron al elenco bandeño ante Regatas, el entrenador remarcó: “Lucas (Victoriano) les hablaba todo el partido y le contestaban. Yo les decía algo, les mencionaba las faltas que pasaban y lo único que me respondían era correte porque te cobro técnico. No midieron con la misma vara a los dos entrenadores, o a los dos equipos”.

“Resulta que los primeros cinco minutos de los cuartos estábamos en bonus y el equipo rival hacía lo que quería, en el segundo tiempo jugaron al medio foul y no llegaron al bonus en el tercer cuarto cuando pasaron al frente, y a nosotros nos cobraron dos infracciones consecutivas para poner en cuatro faltas a Tintorelli, nuestro referente en la pintura a falta de 9 minutos del tercer cuarto. Y eso que ellos también agarraron, empujaron, pegaron y no nos cobraron nada a favor. ¿Cómo puede ser que entraron en la cuarta infracción recién en los últimos segundos del tercer cuarto? A Flis le hicieron falta cuando convirtió y no cobraron nada, luego Ramírez Barrios tiró solo una bandeja y dieron falta y gol. Con ese criterio la última de Ortiz era falta si el jugador lo va sacando con el cuerpo, por algo tiró incomodo, si cobraron una debían cobrar la otra también, hay que tener sentido común”, enumeró.

Además, “Leo” agregó: “En el primer tiempo a Tintorelli lo pusieron con 2 faltas y anteriormente le pegaron una piña en un rebote y no cobraron nada, salió mareado por la trompada y no revisaron esa jugada. En cambio sí lo hicieron con la última y dieron vuelta el fallo. Le dieron una revisión al técnico contrario cuando no la podía pedir”, describió visiblemente molesto por la situación.

No es de ahora

Para Gutiérrez esta situación no es de ahora. “La venimos soportando desde el comienzo de liga. Vamos a canchas donde tiran 35, o 44 foules como pasó en Libertad y después tiraban 10 en los otros partidos. Siempre nos lanzan encima de 25 tiros libres todos los partidos y el resto no, y eso que vamos para adentro, le ponemos pelotas a Tintorelli en el poste bajo, Gaskins va para adentro, Lucas Ortiz y Guzmán también, y a nosotros no nos cobran nada. No sé si el problema soy yo, no entiendo lo que está pasando con Olímpico”, comentó.

“¿Mis jugadores no pueden defender al medio foul?, ¿no nos podemos hacer fuertes de local?, ¿Por qué nos cobran mancha a nosotros y a ellos los agarrones se los dejan pasar?, Somos el equipo que más tiros libres en contra recibe, el que más faltas por posesión hace de la liga, ¿cómo puede ser?”, repitió enfáticamente el entrenador de Olímpico.

“Me molesta porque nosotros trabajamos, nos esforzamos, los jugadores se rompen el lomo entrenando y que algunos árbitros te saquen todo el laburo porque revisan en contra de Olímpico a mí la verdad que me molesta mucho”, indicó.

Finalmente, “Leo” agregó: “Yo sé que estas declaraciones les va a caer mal a los árbitros, pero lo tenía que decir, no quiero explotar en la cancha, quiero que revisen qué está pasando con Olímpico”. l