Una mujer encuentra a su abuelo fallecido gracias a la aplicación de Google, Street View

Una joven llamada Yajaira, se encontraba navegando en la aplicación de Google, Street View, y encontró a su abuelo fallecido según contó a través de la red social Twitter. Allí, publicó las imágenes, con un emotivo mensaje para su ser querido quien era oriundo de Labor de Guadalupe (Durango, México).

"Mi abuelo falleció hace unos años. No pudimos decirle adiós", reza el mensaje, que obtuvo mas de 444.000 'me gusta'. "Ayer descubrimos que Google Maps, finalmente, condujo a través de su granja y, como teníamos curiosidad de pasar por ella, donde termina el camino está mi abuelo, sentado allí", agrega la joven en la publicación, acompañado de un emoticon llorando.

Tras la viralización del mensaje, otros usuarios se sumaron a hacer lo mismo y en los comentarios también compartieron imágenes en las que aparecen familiares fallecidos 'inmortalizados' por la aplicación de Google. Uno de los usuarios encontró incluso a su mascota.

My grandpa passed away a few years ago. We didn’t get to say goodbye to him. Yesterday we found out google maps finally drove through his farm and as we were curious going through it, where the road ends, there is my grandpa, just sitting there. pic.twitter.com/CbwRTkCKrZ