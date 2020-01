Histórico: Netflix suma más nominaciones al Oscar que cualquier estudio de Hollywood

14/01/2020 - 10:58 El Cronista

La pujante industria del streaming hizo historia nuevamente en Hollywood ayer gracias a las 24 nominaciones a los premios Oscar que recibieron las diferentes producciones de Netflix, marcando de esta forma la primera vez que la compañía obtiene mayor cantidad de candidaturas que cualquier estudio importante o distribuidor especializado.

Esto incluye dos lugares en la codiciada categoría de Mejor película para The Irishman de Martin Scorsese y Marriage Story de Noah Baumbach.

El irlandés recibió un total de 10 nominaciones, empatando con Once Upon a Time in Hollywood de Sony, y con 1917 de Amblin/Universal.

Sin embargo, el Joker de Warner Bros. superó a las tres películas con 11.

Marriage Story y Los dos Papas también obtuvieron múltiples candidaturas para Netflix, con seis y dos, respectivamente.

El año pasado, el streamer recibió 15 nominaciones al Oscar, incluida la primera a la Mejor película (Roma ).

Recientemente, sus películas originales obtuvieron 17 nominaciones, sin embargo, su única victoria fue para Laura Dern como Mejor actriz de reparto en Marriage Story.

Por su parte, el imperio de Disney, que ahora incluye a 20th Century Fox y Fox Searchlight, recibió solo un Oscar menos del total de Netflix con 23. La cifra incluye seis para Jojo Rabbit de Searchlight y cuatro para Ford vs Ferrari de Fox. Ambas compiten como Mejor película. Star Wars: The Rise of Skywalker de Lucasfilms sumó tres nominaciones, mientras que Toy Story 4 de Pixar se quedó con dos, incluida Mejor película animada.

Sony en tanto regresa a los primeros puestos con 20 nominaciones, incluidas dos para Sony Pictures Classics por Dolor y Gloria. En la edición pasada compitió con apenas cinco candidaturas. Pero Había una vez en Hollywood de Quentin Tarantino y Mujercitas de Greta Gerwig con seis nominaciones, incluyendo Mejor película, representan sus mejores cartas, aunque Gerwig fue excluida de la carrera a Mejor director, lo que dio bastante que hablar.

"Cualquier día que obtenga dos nominaciones a la Mejor película es un gran día", dijo el presidente de Sony Motion Picture, Tom Rothman en declaraciones relevadas por The Hollywood Reporter. "En un mundo donde las películas originales se enfrentan, Once Upon a Time es la mejor película para los amantes de las películas hecha por el tipo que es el mayor amante de las películas".

Rothman dijo que estaba decepcionado por el desaire a Gerwig. "Estoy muy emocionado por la Mejor película y otras nominaciones, pero ella debería haber sido nominada como directora", agregó. "Creo que es el veredicto equivocado".

En tanto, Universal recolectó 13 nominaciones, con el drama bélico 1917 a la cabeza. El recuento incluye dos para la división de efectos especiales del estudio, Focus Features.





Le sigue Warner Bros con 12 nominaciones. Todas menos una fueron para Joker de Todd Phillips, que además de ser el segundo film de "superhéroes" en la historia en ser nominado a Mejor película (la otra fue Black Panther), es la película basada en comics con mas candidaturas de la historia. El 12 fue por Mejor actriz de reparto para Kathy Bates por Richard Jewell.

Paramount consiguió una nominación a la Mejor canción original (Rocketman). Asimismo, Amazon Studios tuvo un año discreto con una nominación para Les Miserables, que compite por la Mejor película extranjera.

El estudio independiente Lionsgate obtuvo cuatro nominaciones, incluidas tres para El escándalo y una para Entre navajas y secretos.

Entre los distribuidores, Neon fue el mayor ganador con ocho nominaciones, incluidas cuatro para la coreana Parasite de Bong Joon Ho , que es la undécima película en lengua extranjera en ser nominada a Mejor película. Parasite también está nominada como Mejor película extranjera y Mejor director.

Los Oscar, las galardones más importantes en la industria del cine, se entregarán el domingo 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California. La transmisión estará a cargo de los canales TNT (con traducción simultánea) y TNT Series (en indioma original).

Polémica por la falta de diversidad

Después de los grandes avances el año pasado, las nominaciones para la edición 92 de los Oscar están dominadas por hombres blancos.

"Felicitaciones a esos hombres", dijo la actriz Issa Rae al anunciar, junto al actor John Cho, los nominados en la categoría Mejor dirección. Es que para esta edición nuevamente no hay representación femenina en este rubro.

Tampoco lo hubo en los Globo de Oro, los SAG, ni en los BAFTA. El tema no solo despertó las críticas de integrantes de la industria, sino también del público que mostró su descontento en redes sociales.

La directora Greta Gerwig, nominada en 2017 en esta categoría por Lady Bird en medio de la explosión #MeToo, sonaba como la posible excepción. Su cinta Mujercitas recibió cinco nominaciones, incluida Mejor película, y Gerwig recibió una nominación al mejor guión adaptado, pero no en dirección.

Otra mujer cineasta que tenía posibilidades en la categoría era Lulu Wang, la directora chino-estadounidense, detrás de The Farewell. En la historia del Oscar, solo cinco mujeres fueron nominadas en la categoría: Lina Wertmüller por Seven Beauties (1976), Jane Campion por El Piano (1993), Sofia Coppola por Perdido en Tokyo (2003), Kathryn Bigelow por The Hurt Locker (2009) y Gerwig por Lady Bird de 2017. Sólo Bigelow se quedó con el premio.