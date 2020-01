El monte y sus misterios, en una ficción de Torales

14/01/2020 - 21:50 Pura Vida

El monte es la musa que inspira permanentemente a Juan Sebastián Torales, cineasta santiagueño que, la semana pasada, concluyó el rodaje de su segunda ficción, continuadora de “Sacha”, aquella realización en la que habló sobre “los monstruos del monte” y fue el preámbulo de “Almamula”, largometraje que rodará íntegramente en Santiago del Estero.

Con un 2019 fértil en lo creativo y en la cosecha de premios, el realizador santiagueño ganó en el prestigioso Festival Internacional de Cine de San Sebastián (España) el Premio Euroimages al Desarrollo de Producción del Foro de Coproduccion, un fondo que San Sebastián da a las películas en desarrollo. El galardón conseguido en el tercer festival de cine más importante del mundo consistió en 20.000 euros. El Foro de Coproducción es un financiamiento que San Sebastián da a las películas en desarrollo. “Almamula” es un filme en desarrollo.

¿“Sacha” era un proyecto soñado?

‘Sacha’ era como una cuenta pendiente que hoy se transformó en un tríptico sobre el monte, la cultura y el misticismo santiagueño. Sacha habla sobre los monstruos del monte. Ahora acabo de filmar, en San Pedro (Santiago del Estero) un nuevo cortometraje que habla sobre el monte y la muerte. En mi obra, siempre trato de mezclar la realidad con la fantasía. La idea es hacer un tríptico; o sea, tres cortos con temática del monte. Mi nuevo corto habla sobre los lazos de sangre y los lazos con el más allá. La manera en que lo concebí fue similar a la de Sacha, que fue un proyecto familiar, filmado en la finca de mi viejo, con actores que son parte de mi familia, equipo técnico santiagueño. “Sacha” es el preámbulo de “Almamula”, el largometraje.

El 2019 fue un año fructífero para Torales. Con ‘Sacha’ fue profeta en su tierra ya que esta ficción fue galardonada en su provincia en Santiago del Estero Film Fest. Además, fue Mejor Cortometraje y consiguió un premio de 80 mil pesos en el Festival Internacional de Cine de las Alturas, en Jujuy.

“París me ha dado una disciplina de trabajo muy fuerte”

Torales vive en París pero Santiago es y será “mi eterna inspiración, la cuna de mis alegrías y tristezas y por ende la fuente creativa que me impulsa a hacer mis películas”, recalcó a EL LIBERAL quien también trabajó en “Donald Trump: el padrino de Nueva York”, que hizo con el documentalista francés Fréderic Mitterand.

¿Cuánto suma la experiencia de París?

París me ha dado una disciplina de trabajo muy fuerte. Si bien soy una persona obsesiva, pero allá he aprendido a manejar mis horarios de otra forma, a tener una disciplina muy rígida con los horarios, con las actividades. Con mi experiencia como primer asistente de dirección he aprendido a ser más estricto en cuanto a la labor de cada rol de cada persona que trabaja en una película y, sobre todo, con lo mío.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección cinematográfica?

Está el danés Lars von Trier, el austríaco Michael Haneke y el norteamericano David Lynch. Son directores que hablan sobre realidades durísimas, temas muy graves y lo mezclan con fantasía. Lo hacen muy bien, con una crudeza y un alcance masivo.

Obtendría fondos de otros países para “Almamula”

¿Cuán avanzadas están las gestiones para empezar el rodaje de “Almamula”?

Hoy por hoy es una coproducción entre la Argentina, Francia, Luxemburgo y probablemente entre Alemania. Así que son cuatro países que estarán buscando la financiación para la película. La base de un financiamiento parte del país de origen. Yo la presenté al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). Estamos esperando si el Incaa sostiene el proyecto. Sobre la base de eso ya tenemos que pedir mucho más aval para solicitar los fondos institucionales. Más allá de que logre o no el financiamiento, la película se hará de todas formas porque estoy acostumbrado a hacer cosas con poco. ‘Almamula’ será una película de gran envergadura para Santiago del Estero.

¿La filmación de “Almamula” lo harás con la participación de la familia, como hiciste “Sacha”, o habrá actores de renombre?

Todo dependerá del presupuesto. Si tenemos presupuesto, la idea es traer equipo francés y mezclarlo con equipo santiagueño. Tal vez tener una figura del cine argentino en el elenco y mezclarla con artistas santiagueños. Lo ideal sería tener un buen presupuesto para hacer un muy buen primer producto santiagueño exportable al exterior en materia cine.

“No me gusta escribir sobre cosas que no conozco”

Mientras disfruta de las mieles del éxito alcanzado con “Sacha” y continúa definiendo el futuro de “Almamula”, Torales está inmerso también en la escritura de una segunda película en la que el misticismo y la realidad estarán presentes una vez más.

¿Qué te lleva a escribir, desde distintas ópticas, el tema del monte santiagueño?

Como santiagueño, creo que todos estamos embebidos en eso, en vivir una realidad que es única. Es único el estilo de vida, el calor, la fiesta, la manera en que socializamos, la vida entre el campo y la ciudad, la cultura folclórica tan arraigada y el misticismo. Estamos muy arraigados a lo sobrenatural.

¿Cuánto de uno y cuánto de relatos mágicos tienen tus escritos?

A mí me gusta decir que no me gusta escribir sobre cosas que no conozco. No podría escribir la historia de un indígena en plena crisis que se hace desalojar de sus tierras porque no lo soy. Me encantaría hacer una película con esta temática, pero hoy por hoy no me siento capaz de abordar un tema tan delicado. Trato de abordar temas que he vivido y lo mezclo con cosas que he escuchado, que me han contado.