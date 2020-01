FÚNEBRES | 15 de enero de 2020

14/01/2020 - 23:30 Funebres

- Amelia del Valle Garibe

- Mario Tomás Corvalán (Forres)

BARRIO, CARLOS CPN. - VAULET, DELIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/20|. Sus amigos de calle Perú 243. Selva A. Arce, Rosa E. Trejo, Wing Carabajal y familia, Pedro Trejo, Familia Tévez, lamentan sus fallecimientos y abrazan con profundo cariño a su hermano Fernando y familia en estos momentos tan dificil. Rogamos oraciones en sus memorias.

BARRIO, CARLOS CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/20|. César A. Carnero, participa con profundo dolor su fallecimiento, eleva oraciones en su memoria.

BUCCI, MARTA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/20|. "Bieanventurados los humildes de corazón porque ellos verán a Dios". Sus vecinos y amigos de la Calle Absalón Rojas: Familia Baccino, Familia Borello, Familia Llapur, Familia Retamosa, Familia Carnero y Yanina Herrera participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. ¡Descansa en paz, querida Lilian!.

BUCCI, MARTA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/20|. César A. Carnero participa con profundo dolor su fallecimiento, eleva oraciones en su memoria.

BUCCI, MARTA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/20|. Dra. Elina Villalba y familia, participa con dolor su fallecimiento y acompañan a su mamá Olga y hermanos Victoria, Cussy, Sandra y Tato. Se ruega una oracion en su memoria.

CAZZULO LOTTO, LUCÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Santa Rosa. La Pampa el 13/1/20|. "Querida amiga. Gracias por los momentos compartidos contigo y en familia, por recibirnos en tu hogar y brindarnos todo tu afecto". Cecilia Ávila, Héctor Juárez, participan su fallecimiento y abrazan a su familia en este momento de dolor. Las Termas.

DÍAZ, RODOLFO ARGENTINO Prof. (q.e.p.d.) Falleció 1/1/20|. Pili Barrionuevo Achával, participa el fallecimiento del esposo de nuestra querida amiga Mines Perez Mosca, hace llegar a hijos y familiares sus condolencias por la pérdida irreparable de esta gran persona. Oraciones en su memoria.

GALCONTAS, CARLOS FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/20|. Sus vecinos Aide Cortez, Rosa Medina, Mabel Ibáñez, Analía Guzmán, Julio Morales y sus respectivas familias participan el fallecimiento de su vecino.

GALCONTAS, CARLOS FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/20|. Gringa Cinquegrani Arnoux Abalos participa con tristeza el fallecimiento del querido Carlitos. Expresa sus condolencias a sus hijas y sobrinos.Que el Señor lo tenga en la gloria.

GARIBE, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/20|. Su hijo Marcelo Saadi, h. pol. Fabiana Galizzi, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Caruso- ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GARIBE, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/20|. Su hermana politica Victoria Saadi, sus hijos Maite Anabel y Jose Ramon Jarma, participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GARIBE, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/20|. Tus sobrinos Rody, Mency y Lely, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GARIBE, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/20|. José Jarma y familia, participan con profundo dolor su fallecimieento y elevan oraciones en su memoria.

GARIBE, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/20|. Dr. Juan A. Jorge, su esposa Norma, y sus hijos Juan Ramon, Mariela y Juan Pablo Jorge., Miguel E. Jorge y Sra. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, OMAR ANTONIO (Pato) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 13/1/20|. Su esposa Lita, su hija Rocio, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

GEREZ, OMAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/20|. Sus hermanos políticos Ferna, Justi y Judith; Piri y Noemí; Antonio y Graciela; Betty y Cacho; Pinino y Dany y Yanina, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

GEREZ, OMAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/20|. Pato querido, fuiste un gran vecino, compartimos el mismo equipo de fútbol, fuiste un gran amigo, hoy te tocó partir a la casa del Padre. Tu ausencia será difícil en nuestras vidas. Hugo Contreras y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de tristeza. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GEREZ, OMAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/20|. Celia Suarez de Tapia y sus hijos Noemí, Susana y Miguel Tapia, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro amigo Pato y acompañan a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, OMAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/20|. Su compadre Piri Vasquez, sus hijos Sebastián y Belén, hijos políticos Florencia y Fabián, sus nietos Mateo, Anita, Valentino, Felipe y Pilar, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

GEREZ, OMAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/20|. Tu partida al Reino de los Cielos, dejas un inmenso vacio, pero para tus amigos de "Bobinados Piri", vivirás eternamente en nuestros corazones, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE PETIT, CLAUDIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/20|. Participan con profundo dolor tu partida y acompañan a Oscar y familia., Todos tus compañeros no docentes de la Facultad de Ciancias Forestales - UNSE.

GÓMEZ DE PETIT, CLAUDIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/20|. Martha García de Lavaisse, sus hijos Aby, Anita, Carmen, Gustavo Nassif y Horacio. nietos y nietos políticos Benjamín y Celeste, participan su fallecimiento con gran pesar y acompañan a Oscar con oraciones.

GÓMEZ DE PETIT, CLAUDIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/20|. Gustavo Adolfo Nassif, Carmen Lavaisse y sus hijos María Leila, Alicia, Carmen y Rolle y sus hijos políticos, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra hermana Claudia Azucena Gómez de Petit. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE PETIT, CLAUDIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/20|. Carlos Montenegro, su esposa Andrea Sandoval y sus hijos David, Sarah y Elías, acompañan a Oscar Petit en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE PETIT, CLAUDIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/20|. Santiago Nassif, Celeste Mines y sus hijos Guadalupe, Lautaro y Alfonso, participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del querido y entrañable Amigo Oscar. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE PETIT, CLAUDIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/20|. Alfonso Nassif y familia, participa con profundo dolor el fallecimieento de la esposa de su querido Amigo Oscar. Rogamos oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE PETIT, CLAUDIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/20|. José Barrientos, Yesmin Nassif y sus hijos Ximena, Virginia y Jesús, Rocío y José Alfonso, participan con profundo dolor el fallecimiento de Claudia y acompañan en estos momentos dificiles al Amigo Oscar. Rogamos oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ DE PETIT, CLAUDIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/20|. La Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, acompañan en este difícil momento a familiares, amigos y compañeros de trabajo de Claudia Azucena. Elevan una oración en su memoria.

GÓMEZ DE PETIT, CLAUDIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/20|. AMEUNSE, participa el fallecimiento de su asociado y acompaña con afecto a su flia. en este momento de dolor Ruega oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE PETIT, CLAUDIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/20|. Marcela Molina y familia, participa el fallecimiento de Claudia y acompaña con cariño a su flia. en estos momentos de tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE PETIT, CLAUDIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/20|. Los compañeros de la Secretaría de Ciencia y Técnica UNSE, de sus sobrinos Javier y Raúl, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE PETIT, CLAUDIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/20|. María Laura Sayago y familia acompañan a su hermana Leticia y familia en estos momentos dolorosos. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, SILVIA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/20|. Su esposo Ávila Abel, sus hijos Marcela, Silvana, Abel, Brenda, Daiana, Adrián, Abigail, hijos políticos, nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 421-9787.

TÉVEZ, MARÍA MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/20|. Sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad. SERVICIO DE ABRAHAM GUBAIRA S. R. L. PARA CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S. A.

YAGÜE, LAURA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/20|. Rolando Raúl Filippa y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y hermano José y familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ZAMORA, FABIANA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/20|. Su amiga Selva Arce, su hijo José Tévez de la calle 104 Bº V. Borges, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su madre Ramona Ledesma en estos momentos tan difíciles. Rogamos oraciones en su memoria.

LODI, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/20|. Su esposo Domingo Federico Brandán, su hijo Dr. Hugo Enrique Brandán, sus nietas Micaela y Julieta Brandán invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

LODI, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/20|. Sus hermanos Kina y Cacho Lodi, Mary Gómez y sus sobrinos Matías, Miguel y Agustín invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

TRUNGELLITI DE CORREA, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/00|. Sus hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se realizará hoy miércoles en Catedral Basílica a las 20,30 hs. con motivo de cumplirse 20 años de su fallecimiento.

JUÁREZ, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. Padre, abuelo, querido te has ido para siempre de este mundo y hoy gozas de la vida eterna. Viejito han pasado 3 años de tu partida, nos sigue invandiendo la angustia, la tristeza desde aquel entonces. Donde quieras que estés cuida de tu familia que algún dia volveremos a reencontrarnos, es dificil no tenerte a nuestro lado, nos haces mucha falta. Hoy nos queda tu sonrisa, enseñanzas, valores, recuerdos en nuestros corazones, quien nos dice que nunca te olvidaremos. Siempre te llevaremos en lo mas profundo de nuestro ser como una estrella que nunca se apagará. Que brille la luz que no tiene fin. Padre Amado. Tu familia siempre te recordará.

PLATAS, MIRTHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/20|. "Querida Mirtha: Despues de una larga enfermedad sufrido con enteresa y dignidad, te vas al encuentro con el Señor. Dr. Gustavo Carreras, Silvia G. de Carreras, Blanca de Gómez, Dr. Julio Mariano Gómez, acompañan en el dolor a su esposo Jorge Salvatierra e hijos.

PLATAS, MIRTHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/20|. Colegio Pablo G. Laguzzi, participa con dolor y acompaña a su esposo Prof. Jorge Salvatierra y a sus hijos.

PLATAS, MIRTHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/20|. María Rosa Passarella, sus hijos Claudia, Silvia, Andrea y Ramiro Sayago, participan con profundo dolor su fallecimiento. Piden resignación para sus padres, esposo e hijos. Descansa en paz Kukina!.

CORVALÁN DE KHAIRALLAK, ELBA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/20|. Señor, Elba ya está ante ti, recíbela en tus brazos y bendícela. El Centro de Jubilados y Pensionados del Régimen Nacional de Previsión participa el fallecimiento de su socia fundadora, tesorera y permanente colaboradora en el crecimiento institucional. Se ruegan oraciones en su meoria.

CORVALÁN DE KHAIRALLAK, ELBA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/20|. "Señor, que brille para ella la luz que no tiene fin". Hugo Santillán y su hija Marta Elena Santillán participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE KHAIRALLAK, ELBA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/20|. Despido con dolor a mi querida maestra de mi niñez y distinguida dama y excelente maestra a la que muchos docentes debieran imitar. Que Dios le dé el descanso eterno, rogando una oración en su memoria y por la pronta resignación de sus familiares. Juan José Rodriguez (Negro).

CORVALÁN, MARIO TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/20|. Su esposa Patricia, sus hijos Julio César, Doris, Daniela, Noelia, Pedro, nietos, bisnietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Sagrado Corazón de Jesús. Forres. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CORVALÁN, MARIO TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/20|. Compañeros integrantes del Conjunto musical "Grupo Cinco" de Forres: Rubén Blazquez, Chiquin Rodríguez, Sergio Coronel, Cristian Caro y Mario Paz, ex integrantes y amigos del grupo: Walter Juárez, Nino Miranda, Luchi Leguizamón, Hugo De Marco, Negrito Coronel, Marcelo Arambuena y Omar Blazquez, despiden con profundo dolor a quien fuera uno de los vocalistas de este caracterizado conjunto, que por tantos años recorrió con éxitos los escenarios de nuestra provincia.