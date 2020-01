Pinola: “Si no estuviera en River, viviría en Alemania”

15/01/2020 - 00:44 Mundo River

En una entrevista, Javier Pinola manifestó su deseo de seguir en River luego de que se venza su contrato, a mediados de 2020. De todos modos, consideró que si no lo precisan evaluará la idea de volver a Alemania: “No se sabe lo que puede pasar. Yo estoy permanentemente en contacto con la gente de Nuremberg. Jugué ahí 10 años y tengo amigos que están trabajando en el club. Ellos me valoran. Te soy sincero porque lo he hablado con mi familia porque es algo que comentamos. Si no estuviera jugando en River, estaría viviendo en Alemania y jugando en el Nuremberg. Pero River es diferente a todo, es una de las cosas más grandes a las que un jugador puede aspirar. Y cuando estás acá adentro hay que disfrutarlo”.

Consultado sobre si se imagina retirándose en el “Millonario”, el zaguero central respondió: “Eso se verá. Toda mi familia está muy bien. Mis hijos están felices con que yo esté acá y las negociaciones con el club por una renovación están encaminadas, no va a haber problema. Sería un sueño retirarse en River. No me gusta hablar mucho de eso por estar acá y que piensen que siempre fui hincha. Los que me conocen lo saben y obviamente que retirarse en River sería cerrar con un broche mi carrera. Sería el lugar más hermoso para terminar de jugar profesionalmente. Pero ahora no pienso en eso. Trato de disfrutar cada día y jugar lo más que pueda”.l