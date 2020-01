VIDEO | El impactante ataque respiratorio que sufrió una tenista por el humo en Australia

15/01/2020 - 08:31 Deportivo

La tenista eslovena Dalila Jakupovic sufrió en carne propia la contaminación del aire por los incendios que no cesan en Australia y, en medio de un ataque de tos, se vio obligada a renunciar.

Dalila estaba 6-4 y 5-6 ante la suiza Stefanie Vogele, por la primera ronda de clasificación al cuadro principal del Abierto de Australia y entonces comenzó con serias dificultades para respirar.

Te recomendamos: El humo de los incendios de Australia llegó a la Argentina

"Estaba realmente asustada. Me tiré al suelo porque sentía que no podía caminar. No tengo ningún problema respiratorio, es más, a mí me gusta el calor", dijo a los medios tras bajarse del certamen.

"No es sano para nosotros, me ha sorprendido que decidieran jugar pero nosotros no hemos tenido mucha decisión", dijo Jakupovic, quien consideró que "no es justo" llevar adelante el Abierto en Melbourne Park.

Además de Jakupovic, el australiano Bernard Tomic y la canadiense Eugenie Bouchard también necesitaron parar sus partidos para recibir asistencia médica como consecuencia de las dificultades respiratorias.