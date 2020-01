La nieta de Lía Crucet denunció por abuso sexual a un ex "Soñando por Bailar"

15/01/2020 - 13:42 Pura Vida

La nieta de la popular cantante Lía Crucet, Malena Rosario González (23), denunció por abuso sexual a quien habría sido su empleador en un restaurante de Villa Martelli.

El acusado es José María Gómez, conocido también como "El Carni", un ex participante del certamen "Soñando por Bailar", emitido en 2011.

Según el relato de la víctima, el hecho episodio ocurrió luego de que éste le pidiera que hiciera un turno de más, ya que ella era mesera del lugar.

“Estaba trabajando en el bar de moza porque quería juntar plata para una producción nueva. Me gustaba el laburo, eran todas compañeras re bárbaras. A mí me contrató el encargado”, dijo la joven.

Te recomendamos: "Una mujer denunció a Pablo Rago por violación"

“Mi horario era de 16 a 2 AM y un día antes me había dicho que vaya a las 11 para atender un evento grande. Cuando llegué al lugar, me enteré que estaba sola con él. Como estaba empezando no podía decir que no. Estábamos los dos y en un momento me dice: ‘Male, haceme un favor. Pasa un trapito en el espejo del baño de hombres’. Yo fui y lo veo que estaba orinando. Me empezó a hablar como algo natural. Sentí vergüenza ajena y me fui a la parte delantera. Ahí, vino, me agarró de la cintura y me dijo ‘que bien que trabajas, me encanta’”, siguió.

Más adelante, detalló que siguió con sus labores hasta que "el encargado vino a decirme que vaya a la oficina de José por un tema de sueldo. Me pareció raro. Le pregunté si no podía esperar a que termine de comer porque venía trabajando de las 11 de la mañana. El encargado me dejó con José a solas: salió del baño abrochándose el pantalón. No sabía dónde mirar. Otra vez lo mismo. Me dijo ‘vení, acercate’ y me pidió que no me siente. Me preguntó si hacía deportes: ‘viste el lomazo que tenés’. ‘Acercate, sacate el faldón un minuto’”, reveló.

Te recomendamos: "El caso Darthés-Fardín llega a Brasil y lo verán 50 millones de televidentes"

“Me dijo: ‘tenés unas nalgas enormes, permiso te voy a acomodar la camisa’. Me metió adentro del pantalón la mano y me toca toda la cola. Ahí los ojos se me llenaron de lágrimas, me abroché rápido el faldón y me dijo que al otro día vaya de nuevo a las 11 porque ‘te lo ganaste’”, le dijo "El Carni".

“Hace abuso de poder. Cuando voy al baño otra moza me abraza y me dice que lo mejor que podía hacer era irme porque si me quedaba, iba a pensar que me gustó. Otra que ‘esa manía no se le va más’ y de hecho hay algunas compañeras que salen con él”, contó.

En ese marco, aseguró que hizo la denuncia la misma noche de los hechos: "Fui a la Comisaría de la Mujer y Familia de Vicente López porque me iba a atender una psicóloga y no estaba porque tenía un problemita. Es como que todo queda en la nada y él se queda con su restaurant haciendo lo mismo con las chicas y yo me quedé sin trabajo. Es una locura. Como que la mejor parte se la lleva él".